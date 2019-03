Não há nada mais importante do que o silêncio. Ele é a única forma de escutarmos as decisões da Natureza, de ouvirmos o corpo de um amante, de observarmos a nossa sombra antes que ela nos traia. De compreendermos o pensamento. Falo do som da chuva de Primavera, dos sussurros da comida kaiseki, do ruído das aldeias que têm apenas uma música, a mesma para casamentos ou funerais. As notas escondidas entre as canções de Springsteen on Broadway, a forma como olhamos, e olhamos, e olhamos para o beijo de Cary Grant e Ingrid Bergman em Notorious. O silêncio de Magritte escondido atrás de um candeeiro.O grande luxo é o luxo do silêncio, e é aquilo que define o génio, dos que criam e dos que vivem: o parágrafo, uma vírgula, o espaço oculto entre duas pinceladas, o momento em que se interrompe o passo para observar como uma mulher caminha, desaparecendo. Contemplam--se os primeiros acordes de Inner City Blues, e pouco mais. No quotidiano um pouco fingido do século XXI, no qual inventámos dezenas de espelhos que nos ausentam dos outros, o silêncio é o precioso paradoxo, porque a solidão tecnológica gera uma quietude ensurdecedora. Só é possível perceber a ausência de som quando se levanta o olhar.O silêncio é a maneira que temos de rezar sem sermos crentes, de esperar sem sermos pacientes, de recuar sem sermos tementes. O que fazemos no meio do tumulto e do caos é muito semelhante ao que fazem as outras espécies animais. O que fazemos no silêncio é o que nos distingue delas. Pressentir a hora da consciência, da metafísica, das estrelas, daquele sabor vermelho dos morangos, do sentimento da beleza. Quem não consegue escutar o silêncio não consegue ouvir nada. A respiração das crianças, ou da erva húmida. Um livro. A tua cara. Quando as palavras já não são necessárias.Enquanto alguns jornais exultam com "o vendaval" provocado por uma curta-metragem portuguesa na Berlinale ou "a conquista do mundo" iniciada em Veneza por um documentário cá da terra, o El País online publica um retrato arrasador do cinema luso a partir do relatório 2018 do ICA (Instituto do Cinema e Audiovisual): 1,9% de espectadores de filmes nacionais nas salas - na Europa a 28, pior só a Croácia -, receitas de 1,1 milhões de euros para 20 milhões oferecidos via publicidade TV, fitas a custarem uma média de 236 euros por espectador, zero produções nacionais de ficção nos colossos do streaming apesar da directiva comunitária que obriga a 30% de obras europeias e uma sublime ilusão, devidamente alimentada pelo poder político, de que o cinema português mantém um prestígio galáctico que qualquer país invejaria - exceptuando, talvez, pujantíssimas cinematografias como a Mauritânia ou a Jordânia, com nomeações no último decénio ao Óscar de Melhor Filme Estrangeiro que medíocres como Fellini ou Bergman já receberam mas Portugal dispensa.Sou grande fã do contributo dos dirigentes políticos para o receituário da nação. Nenhum Pantagruel ficaria completo sem o arroz de atum da Direita (é a vocação assistencial plasmada num prato rápido) ou a cataplana de peixe da Esquerda (evocativa da paridade de género entre o robalo, a dourada e o mexilhão). Mas já me aborrece um bocadinho que António Costa se auto-apelide, de avental à cintura, de "homem que não chora a cortar cebola". Percebe-se agora porque não tem vertido uma lágrima pela caldeirada de hipocrisia em que a geringonça se transformou ou pela forma como o chef Centeno agita a faca do equilíbrio orçamental para arrancar o miolo do SNS.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico.