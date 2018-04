Ser um homem em 2018

Em 2018, ser um homem é o quê? Após 5.000 anos de opressão e ignomínia, as mulheres estão finalmente a conquistar a plenitude dos seus direitos e a base crítica da sua expressividade – isto a Ocidente, que no Médio Oriente ou na Ásia Menor continuam a ser tratadas como se estivéssemos no século VII. E um homem, onde se situa no século XXI? A resposta deveria ser: no respeito mútuo e na simples decência. Mas, na feliz explosão de todas as minorias e de todas as diferenças, esquecemo-nos da crise profunda em que nós, homens, estamos mergulhados.Age of Anger: a History of the Present (Penguin), de Pankaj Mishra, sintetiza o regresso da hipermasculinidade que vem moldando a política e a ética contemporâneas. Fracos como somos, encurralados pelas vitórias femininas e confundidos por uma dispersão identitária hoje defendida por poderosas forças sociais, fugimos da emasculação venerando figuras de poder cada vez mais primitivas e populistas, do chauvinismo hindu e capitalismo totalitário à alt-right ou ao islamismo radical: Narendra Modi, Xi Jinping, Viktor Urban, Donald Trump, Rodrigo Duterte – que avisou há dias as rebeldes filipinas: "não vos vamos matar; vamos só alvejar-vos na vagina" – ou os afilhados psicóticos de Bin Laden.A nostalgia de um tempo em que "os homens não precisavam de pensar duas vezes antes de ser homens" levou, no fim do século XIX, a surtos hipermasculinos de nacionalismo racial que desembocaram na I Grande Guerra. Esse tempo está de regresso. Com que novas consequências?