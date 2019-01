Bastou sair um treinador para deixar de haver os restos de jornalismo que ainda havia

Poucas classes profissionais são mais zelosas do carácter de serviço público, e da essencialidade para a democracia do que fazem, do que os jornalistas. E têm toda a razão, só que não praticam e não se dão ao respeito das proclamações que fazem. Bastou sair um treinador para parar todo o "serviço público" e a democracia ir de férias, substituída por horas e horas de especiais de directos, de longas elucubrações sobre quem sai e quem entra para o lugar vazio. Uma hora chegava e nos canais desportivos talvez duas, mas não foram horas, foram dias. E ainda não acabou, aliás nunca acaba. Varre tudo que não seja a bola, num panorama informativo já tão desertificado de tudo o que não faz chorar, rir, enfurecer, culpar.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 10 de janeiro de 2019.