O rapaz que realizou o nosso sonho

Para um fã de basquetebol, crescer no final dos anos 1980 significava esperar religiosamente pelo fim-de-semana para ver a "magia da NBA". Se bem me lembro, a televisão portuguesa dava então apenas um jogo semanal - e raras vezes era aquele que queríamos ver. Para acompanharmos o dia-a-dia da NBA, tínhamos de ir à biblioteca espreitar os resultados que iam saindo, com atraso, no Record ou n’A Bola. Seguir ao vivo as equipas e jogadores preferidos era um privilégio só ao alcance daqueles que tinham antena parabólica e conseguiam ver os resumos na CNN ou ver a transmissão dos jogos num canal alemão (seria a ZDF?). A solução era gravar os jogos, ficar com os melhores, e passar as cassetes VHS aos amigos para visualizações intermináveis que aos poucos iam danificando a qualidade da fita.

Nesses anos havia muitos fãs de Magic Johnson, Isiah Thomas ou Larry Bird. Mas aquela era uma nova era. Uma em que Michael Jordan era rei e senhor. Era a ele que, diariamente, tentávamos imitar no campo. Nos gestos e no estilo: a fita elástica no antebraço esquerdo (supostamente para absorver o suor da testa), os calções abaixo do joelho, as botas – Air Jordan, claro –, os lançamentos a cair para trás, o saltar de um lado do cesto e acabar a lançar do outro lado… Todos os movimentos eram alvo de análise apaixonada, discussão acesa e cada feito recebido com estupefação.

Numa era em que não havia internet, a única hipótese de sabermos que outros andavam a fazer o mesmo era cruzarmo-nos com outras equipas, participar em torneios da escola ou em campeonatos de streetbasket. Nem sequer pensávamos que, um pouco por todo o mundo, milhões de tipos da nossa idade também queriam "ser como o Mike". Muito menos que algures em Itália, onde o pai jogava, um rapaz de olhos rasgados fazia o mesmo que todos nós – só que melhor. Muito melhor.

Lembro-me bem de Kobe Bryant ser apresentado como a "next big thing" do basquetebol. O verdadeiro sucessor de MJ. Aquele que ia preencher as expectativas, ao contrário de outros que vieram antes dele como Grant Hill, Vince Carter ou "Penny" Hardaway. Com a camisola dos Lakers, Kobe mostrou logo que era diferente. Numa equipa dominada pelo já veterano Shaquille O’Neal, não teve medo de assumir responsabilidades, marcar posição – muito menos de entrar em conflitos. Ganhou algumas vezes, perdeu muitas mais. Mas mostrou que os recordes são feitos para serem superados.



As comparações com MJ foram incontáveis. Vê-lo jogar era como assistir ao nosso sonho tornado realidade. Ele encarnava a realização de tudo o que nós queiramos ter sido e não conseguimos. Tornou-se uma lenda.

Em 2010 voltou novamente às finais da NBA, não só para defender o título, mas também para reeditar uma final mítica, entre os LA Lakers e os Boston Celtics. Lembro-me de estar a olhar para o calendário dos jogos e aperceber-me que se a final desse ano tivesse mais de quatro jogos teria a hipótese de assistir a pelo menos um, já que ia estar em Washington em junho desse ano. Com a série empatada um a um, e a certeza de que o jogo cinco seria em Boston, não hesitei: uma semana depois, dois bilhetes comprados pela internet chegavam a Lisboa.

Nesse 13 de junho chegámos cedo. As equipas estavam empatadas, com duas vitórias para cada lado. Vencer a quinta partida daria direito a viajar para a Califórnia a uma vitória de se sagrar campeão. E equipa da casa contava com Kevin Garnett, Paul Pierce, Rajon Rondo e Ray Allen. Os visitantes com Pau Gasol, Derek Fisher e, claro, acima de todos os outros, Kobe Bryant.

O início foi equilibrado. Kobe estava mais interessado em motivar os companheiros, em envolvê-los, indiferente aos apupos da bancada. Os adeptos odiavam-no – mas apenas por ser tão bom. Ao intervalo Boston parecia ter o jogo controlado. Mas no terceiro período, a Black Mamba acordou. Começou com um lançamento simples. Seguiu-se um "alley-hoop" com uma mão. Continuou com um triplo. Mais um lançamento. Lances Livres. Outro triplo. Cesto e falta. Ao todo, foram 17 pontos consecutivos de apenas um jogador dos Lakers contra toda a equipa dos Celtics. Kobe estava "on fire." Na primeira fila, Dwayne Wade deliravam. Os adeptos dos Celtics desesperavam – e eu estava feliz por estar ver um de "nós" a mostrar como se fazia.

Naquela noite, a performance de Kobe não chegou para vencer. Os Celtics ganharam 92-86 e foram para LA a uma vitória de se sagrarem campeões. Mais tarde, vi pela TV um repórter perguntar-lhe na conferência de imprensa se estava confiante que iria "conseguir ganhar os dois jogos em LA?" Kobe respondeu, com a mão esquerda encostada à cara: "Nada confiante". E riu-se. Os Lakers ganharam a sexta partida. E a sétima. Tornaram-se bi-campeões e Kobe foi eleito o MVP das finais com uma média de 28.6 pontos, 8 ressaltos e 3.9 assistências. Reforçou o seu lugar na história.



Anos depois, como despedida, deixou-nos uma carta de amor ao basquetebol. Mais do que ter-lhe valido um óscar, esse poema explica porque só ele conseguiu o que milhões tentaram - e falharam. Ontem morreu um de nós.

Obrigado por tudo.