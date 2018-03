Nuno Rogeiro sobre o congresso do CDS: "Viagem ao centro (direita) da Terra"

O CDS/PP está em Congresso. Por trás de todos os discursos, comissões e caras novas, há que perceber o que se passa face à história do partido, e qual será a verdadeira guerra. E a quem interessa a subida à «Primeira Liga».

1. Ao princípio era o velho



O CDS já foi «rigorosamente ao centro» com Freitas, Basílio e Amaro da Costa, «democrata-cristão» com Adriano, o partido mais à «direita» do espectro português, com Monteiro, «conservador» e «humanista», com Portas, e até «liberal», nos idos de Lucas Pires.



Foi tudo isso umas vezes por afirmação «ideológica», outras por receio do que poderiam dizer os adversários. Foi histórica a ida de Freitas do Amaral a Álvaro Cunhal, como que a justificar a pertença do partido à «revolução», e a famosa tirada de Manuel Maria Múrias, quando intitulou «A Rua» como «o único jornal de direita que não é do centro».



Apesar de a liderança vir da tecnocracia e dos protegidos do Marcelismo (na segunda versão do Estado Novo), disse-se um dia que, nas origens, as bases do CDS eram mais «reaccionárias» do que as cúpulas. Lembro-me de um comício do CDS no Campo Pequeno, em que a resposta à frase de Freitas «somos um partido moderado e civilizado» foi «morte ao careca», por referência a Rosa Coutinho, maldito pela multidão de refugiados de África que enchia o recinto (o apregoado campo de concentração para «fascistas», depois do 11 de Março de há 43 anos).



2. Um problema chamado PSD



O CDS sempre teve um problema: não a «esquerda», mas o PSD.

Partido de quadros que se dizia o único não-socialista a seguir ao 25 de Abril (apesar de um dirigente histórico falar um dia de «socialismo personalista», como que a não querer perder o comboio do PREC), viveu sempre à sombra do PPD/PSD, partido «reunião», inter-classista e populista, pragmático e «integrador», que disputava não só o eleitorado «de direita», mas também o do «centro» e o da «esquerda moderada».



Sempre que o CDS subia, o PPD descia. E vice-versa. A AD foi o reconhecimento, por Sá Carneiro, de que o CDS existia e podia ser condómino no governo. O Cavaquismo quase extinguiu o CDS.

Agora estamos em areias movediças. O CDS é também PP, como o PPD é também PSD. Os dois descobriram e abandonaram, reassumiram e questionaram o populismo. Sabem que os partidos possuem cada vez menos aceitação popular. Piscam o olho a independentes, e em geral ás pessoas que não necessitam da partidocracia para viver. São do sistema, mas contra o que está. Unem-se numa ideia: as boas notícias na economia são uma mera consequência da sua gestão, sob Passos Coelho e Portas. Se não houvesse «geringonça», seriam PSD e CDS/PP a anunciar o fim da crise.



Mas são outra vez dois partidos diferentes. O novo PSD acha que não precisa de entrar na base social de apoio do CDS: criará a sua, como sempre. O novo CDS, agora em Congresso, tem a certeza de que roubará votos ao PSD, por toda a parte.



3. A aposta e o risco



Depois de provar que não era um mero derivado, robot ou criatura de Portas, Assunção Cristas arriscou e ganhou: triunfou em Lisboa devido à cegueira do PSD e à sua convicção; triunfou no parlamento, onde o CDS parece conduzir a oposição à «geringonça»; triunfa no campo das ideias, da visão e das propostas, ao andar sempre um passo à frente do PSD quando se trata de criar um cenário de alternativa.



O CDS quer provar neste congresso que acabou a transição, enquanto que o PSD começa a sua. E a transição «laranja» pode ser problemática. Houve diversos líderes intercalares no PSD e sucedâneo: Emídeo Guerreiro, Rui Machete, Pinto Balsemão, Marcelo, Marques Mendes, Menezes, Durão, Lopes. De todos eles, só Durão e Balsemão foram chefes de governo. O CDS espera assim secretamente que Rio seja mais Felipe Menezes do que Barroso.



Por fim, ao criar uma nova oficina doutrinal e prática, o CDS volta a jogar na antecipação: pressente no PSD a divisão, a ronceirice, o tempo descomunal que leva um porta-aviões a mudar de rumo. Mais ligeiro, mais flexível, o CDS/PP antecipa-se. Rui Rio não quer a «direita»? O CDS quer. Rui Rio é do «centro-esquerda» (actualização da «esquerda moderna» de Fernando Nogueira)? Então o CDS quer a outra metade do «centro».



Sem medo de falar no «país real» mas também nas reformas do sistema, na «justiça social» mas também na «Pátria», na luta contra «a pobreza», mas também na «construção europeia coerente», no «mercado livre» mas também na luta contra a «corrupção», o CDS/PP cheira o possível sangue no campo do PSD.

Claro que pode estar enganado. E o sangue alheio pode ser não de morte, mas de renovação.

Mas a política é sempre um risco.