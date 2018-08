O banqueiro anarquista

A propósito de direitos de propriedade e aceitação ou não das regras do "mercado", abriu-se uma discussão em Portugal sobre a relação entre a "esquerda" e a "riqueza". Podem os "revolucionários" ser subvencionados pelo "capitalismo"? E se puderem, devem? E se deverem, o que é que isso diz dos dois?

Pode um milionário ser comunista? A discussão passou-se algures entre 1977 e 1981, na Faculdade de Direito de Lisboa, numa aula plenária de História Económica e Social Portuguesa.



O docente, na altura já causídico brilhante e militante marxista-leninista, deparava-se pela primeira vez com a questão, apresentada de forma insolente por um aluno.



Começou por dizer que se, por exemplo, a fortuna tivesse sido ganha na lotaria (e não na exploração do proletariado), e se fosse usada para ajudar os trabalhadores, e se houvesse "opção de classe", o milionário podia, sim, ser comunista.



Não desarmando, o discente observava que, se tudo se passasse assim, não havia um "milionário comunista", mas sim um "comunista" infiltrado no capitalismo, que usava as suas armas para o enforcar. No entanto, relembrava, a pergunta exacta era: "Pode ser-se milionário e comunista ao mesmo tempo, ou seja, ter-se o bolo na mão e simultaneamente comê-lo, como dizem os bifes e os ianques?"



O professor militante retorquia: "Sim, se a fortuna não tiver vindo de mais-valias, mas por exemplo da sorte ou do azar, se não for depositada na banca, e se for usada também sem criar ou perpetuar exploração, por exemplo, apenas na compra de propriedade pessoal, de bens de consumo usados apenas pelo próprio e pela família, e se, ao mesmo tempo, o milionário apoiar activamente o programa de um partido verdadeiramente comunista."



O aluno rebarbativo não se ficou: "Mas como é que um sistema capitalista tem bens de consumo que não provenham da exploração da mão-de-obra? E de onde é que vem o dinheiro ganho nos jogos de sorte e azar? Do céu?"



Resposta do enorme educador: "Muito bem, nesse sentido não se pode ser milionário e comunista. Está satisfeito?"



Uns anos mais tarde, o mesmo professor envolveu-se numa polémica, ao denunciar um "capitalista" de uma "empresa multinacional", que era, ao que parece, membro activo do PCP:



"Como é que pode fazer parte do sistema criminoso que diz querer destruir?"



É evidente que a "esquerda" já há muito largou o "comunismo", e mesmo o "socialismo".

Passou a diferenciar-se da "direita" por parecer mais "esclarecida, aberta e tolerante" (as palavras não são minhas, mas de um guru francês), e não por ser mais rica ou mais pobre, por gostar mais ou menos de caviar Almas Beluga, champanhe Moët & Chandon Dom Perignon Charles & Diana 1961, ou salmão Chinook (King) da Pike Place, ou ainda o conhaque Hennessy Beauté du Siècle.



Claro que, lançado o mecanismo lógico do marxismo borda fora, tudo se torna mais fácil.



Pode-se explorar, directa ou indirectamente, uma legião de trabalhadores, manter um negócio florescente e um nível de vida superior, viver no luxo do lixo burguês, mesmo no coração da besta do capital, desde que se clame a favor dos pobres, dos desfavorecidos, dos escorraçados, das minorias sexuais e dos povos oprimidos pelo imperialismo.



Pode-se viver no castelo, desde que se condene ritualmente o obscurantismo religioso (excepto se for o obscurantismo religioso de uma "minoria perseguida"), a "família tradicional" (desde que não se trate da "família tradicional" de uma etnia "oprimida" por um regime antipático), os mecanismos repressivos do Estado, e o próprio (a não ser que seja um Estado que resiste ao "imperialismo"), e, bem entendido, o "sistema capitalista" (do qual se exceptuam magnatas iluminados, ou empresários que, como se viu antes, fazem uma "opção de classe", e outras aves raras).



Pode o conde barão especular na bolsa ou no mercado imobiliário, desde que defenda a "total liberdade de expressão". Com excepção da liberdade dos "fascistas", claro, e dos "populistas", que parecem fascistas até prova em contrário.



É bom que se comece a desmontar, em Portugal, este absurdo ambulante.



Nem que seja através da denúncia de pequenos crimes entre amigos.



Ou da descoberta de um banqueiro por baixo da pele de um anarquista.



Um dilúvio de palavras

A visita-relâmpago a Lisboa de Emmanuel Macron provou mais uma vez a vacuidade do "projecto europeu" em curso, quando interpretado por uma "nova vaga" que parece não acreditar naquilo que diz.



Um amigo francês presente registou o seguinte: "Tratamento cuidado da língua, afabilidade pessoal, discurso repetitivo e sem chama, ausência de ideias novas, supermercado de palavras. A guardar no arquivo com o título 'Emmanuel Makro'."



Portugal tem de falar com todos, como é evidente. Mas a verdadeira boa notícia recente, com repercussão externa, foi a retoma do projecto de pelo menos 10 patrulhas oceânicos e um navio polivalente logístico para a nossa Armada. Construídos aqui.



Navegar é preciso.



Nada do que parece é

Não há uma potencial guerra comercial no mundo, mas várias.



Depois do "pacto" Juncker-Trump, existem elementos novos: a promessa dos EUA de não sobretaxar veículos europeus (a pedido de Merkel), e a jura europeia de comprar mais soja e LNG [sigla inglesa para gás natural liquefeito] a Washington. Mas a grande novidade do pré-acordo, ou do contrato-promessa, se quiserem, é a da "unidade de propósito" euro-americana no combate pela defesa da propriedade intelectual, sobretudo contra as ambiguidades, transgressões e abusos alegados da China.



Portanto, eixo Bruxelas-Washington contra Pequim? Mas há rumores de que os chineses tentam os britânicos para um outro acordo, extensível aos EUA, que salvaria Albion das ondas de choque do Brexit.



Descobri-los

Chegam-nos clássicos do cinema francês: Casque D'Or, de Jacques Becker, Helena e os Homens, de Jean Renoir, Ascenseur pour l'Échafaud, de Louis Malle, e A Mulher do Padeiro, de Marcel Pagnol. O primeiro é a arte de contar uma história, o segundo mostra a luz incrível do rosto de Ingrid Bergman, a seguir um policial "pós-moderno" com música de Miles Davis (na foto), por fim um relato simples e desarmante sobre a humanidade. Só é pena as absurdas traduções dos títulos de dois deles.



Nos livros, O Último Ultramarino, epopeia de Xavier de Figueiredo, O Primeiro Ranger Português, memórias de Rodolfo Begonha, e Forças Lusas no Caminho da Paz, a pouco conhecida história dos militares portugueses no Kosovo.