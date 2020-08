Era uma vez

História política alternativa dos últimos cinco anos portugueses. Com causas, consequências e algumas pontas do que verdadeiramente se passou, nos bastidores de que ninguém fala.

Não é um assunto que se resolva de ânimo leve, desde logo porque (como na RCA) implica a vida de militares portugueses. A questão é: na luta contra o Daesh, deve Lisboa apoiar Moçambique com uma força no terreno? E que força é essa, amigo?

15-08-2020

As minhas memórias de uma cidade encantadora, que explorei em trabalho e por prazer, cruzam-se agora com as imagens de um inferno. Não sei se a seguir vem a revolução, mas espero que não cheguem os fantasmas do passado