Parece vital que se trate de uma comissão com experiência internacional, porque ninguém se salva sozinho deste poço.Parece fundamental que a entidade tutelar represente todas as áreas comerciais, industriais e de serviços sensíveis, sobretudo fora das chamadas energias fósseis, aquelas de que queremos ser cada vez menos dependentes (ou assim nos diziam).Parece normal que se salientem, na recuperação, alguns objetivos-chave: crescimento do emprego, sobretudo durável, subida da produção (o que não significa, necessariamente, aumento das horas de trabalho), maior investimento público na educação, ciência e tecnologia, apoio às empresas essenciais e exportadoras, crédito menos burocrático às PME, combate à desertificação, envelhecimento e interioridade.