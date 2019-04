Mais crónicas de Nuno Rogeiro

O banqueiro anarquista 07-04-2019 A propósito de direitos de propriedade e aceitação ou não das regras do “mercado”, abriu-se uma discussão em Portugal sobre a relação entre a “esquerda” e a “riqueza”. Podem os “revolucionários” ser subvencionados pelo “capitalismo”? E se puderem, devem? E se deverem, o que é que isso

Nós face à China 31-03-2019 Durante os últimos 15 anos, levantou-se em Portugal a voz de que estávamos a ser vendidos a retalho à China. A imagem - primária ou não - serviu para voltar a pensar no que queremos, como comunidade nacional. Partindo do princípio - em que acredito - de que ainda somos uma

A verdade sobre o Novo Banco 24-03-2019 A propósito da acusação de existência de “dívidas ocultas” no caso do Novo Banco, e de críticas severas da Comissão de Finanças Públicas, voltámos a um pouco conhecido relatório da Comissão Europeia sobre o assunto, do fim de 2017

O que lá vai entre Lisboa e a Huawei 17-03-2019 Até o Bloco de Esquerda, um terço da geringonça, acusa agora o seu criador de ser um vendilhão de pátrias, sobretudo na banca horrível. Esta admissão de culpa é caricata, mas há problemas reais em torno dos negócios entre Portugal e empresas como a Huawei. São estas mesmo “multinacionais privadas”, ou agentes de um estado estrangeiro?

A pedalada 10-03-2019 E se o “abrandamento” da economia nacional, por causa da menor exportação, aliado ao decréscimo generalizado da poupança, quiser dizer que não é possível, ao mesmo tempo, gastar para além do que se tem, e ser ortodoxo em Bruxelas?

Questão quente: a Rússia 03-03-2019 Pode não ser fácil falar do elefante na sala. Mas discutir o que fazer para que a Rússia seja plenamente reintegrada na comunidade internacional - e a reintegre em si - é essencial.

As Europeias interessam mesmo? 24-02-2019 Geralmente vota-se pouco nas eleições europeias, e nem sempre se conseguem levar as mesmas a sério. Mas será diferente desta vez? Há algum desafio especial que possa mobilizar os portugueses, como realidade efetiva que muda vidas, ou como mero símbolo de apoio e protesto?

Perder, mas devagar 13-02-2019 Perder ou ganhar por poucos, no atual campeonato partidário, não é a confissão de um falhanço, mas a verificação da crua realidade. Qualquer governo que se preze, fundamentado em bases precárias e sujeito a abanões sociais sucessivos, pode dar graças aos seus (é laico) pelo “poucochinho”

A toque de caixa 10-02-2019 Técnico, rigoroso, não opinativo, robusto apesar de incompleto, o documento da auditoria sobre a Caixa Geral de Depósitos é devastador, e compreende-se porque foi considerado perigoso. Li-o de fio a pavio. É o testemunho do divórcio entre a Banca sonhada pelos portugueses, e um pesadelo pago pelos mesmos

Racismos ou ostracismos? 04-02-2019 A cegueira da partidocracia portuguesa, sobretudo a mais “progressista”, quanto à miséria social e às péssimas estratégias do Estado, é a origem das Jamaicas que pululam entre nós. Parte da classe dominante, o Bloco de Esquerda é especialmente culpado pelo desvio das atenções do essencial, e pela invenção de fábulas convenientes

(Co)ligações perigosas 28-01-2019 Apesar de todos os nossos partidos políticos saberem que estão fracos, divididos, dependentes, e de precisarem de coligações, alianças ou outros laços de ternura, ninguém quer ser o primeiro a verdadeiramente declarar um projeto comum. É que há ligações perigosas.

A balcanização do PSD 20-01-2019 Mesmo decrépito e dividido, anedótico ou trágico, com propostas equívocas, com tiradas despropositadas, sem chefes, nem reis, nem barões, ou com demasiados líderes e poucas bases, o PSD foi sempre essencial para a definição da Terceira República. A sua fragmentação não serve a ninguém. Mas pior do que a divisão é o teatro

Pela nova Europa fora 13-01-2019 Resolvi colocar a mochila às costas e revisitar os sítios onde se diz estar em construção uma Nova Europa: populista, nacionalista, alérgica à imigração descontrolada e às reguadas de Bruxelas. Eis um relato impressionista do que vi, ouvi e senti. Já não se pode ignorar aquela realidade com um simples resmungo

2019 ou 1919? 06-01-2019 "Cem anos fazem muita diferença. Mas há demasiados motivos de meditação sobre o que virá em 2019, no ano de 1919. Chega a ser perturbante a coincidência de dilemas, desafios, tremores, mudanças e aventuras mais ou menos incríveis."

Quem julga os juízes? 30-12-2018 Há quem ache que "democracia" é comer e calar. Votar de quando em vez e deixar os partidos tratar do resto. Mas o Estado, o regime, a república, não são só a partidocracia. O que fazer quanto aos outros órgãos? Devem os partidos controlá-los mais, ou menos? Falemos, por exemplo, de magistrados