Pequenos crimes entre amigos

Pode dizer-se sem risco que o Caso de Tancos acaba de começar. É para muitos um desenvolvimento perturbante, incluindo os que ficam prudentemente calados, os que temem pelas suas cadeiras, os que, por acção ou omissão, contribuíram para o mal, e os que, por preconceito, ingenuidade ou desinformação, lançaram falsas pistas em quatro direcções

A maior falha de segurança dos países da NATO, desde o fim da Guerra Fria, foi a descoberta da rede de espionagem russa nas repúblicas bálticas, o chamado Caso Simm, de 2008, onde participou um agente "português" do SVR, António Graf.



Mas o furto de Tancos terá sido certamente o mais importante desvio de material militar da Aliança de todos os tempos. E em Portugal, se exceptuarmos a "balbúrdia sanguinolenta" da Primeira República, não se vira coisa assim desde 10 de Setembro de 1975, quando 1.200 espingardas G3 foram subtraídas ao DGMG, então em Beirolas. O autor moral do feito, capitão Álvaro Fernandes, disse então que as armas "estavam em boas mãos".



Neste quadro, quando foram "achados" os equipamentos de Tancos, a nação serenou um momento: 44 lança -foguetes anticarro e uma grande quantidade de explosivos plásticos, que antes o MDN dissera poderem estar nas mãos de gangsters e terroristas, voltavam à tutela própria.



Mas esperava-se, na altura, que o capítulo imediato fosse o da captura dos responsáveis e o desmantelamento da eventual rede "muito profissional" (volto a citar o MDN) que levara a cabo o acto.



Antes e depois, três coros suspeitos ajudaram à festa.

Um explicava que não tinha havido furto algum, e que era tudo uma "farsa".

Outro desvalorizava o caso, jurando que o saque consistia em geringonças (que me perdoe a própria) obsoletas, inúteis, até perigosas para os gatunos.

Um terceiro sussurrava que o importante era a "recuperação", e que o desagradável incidente ficava "encerrado".



Quando a PJ (Graças a Deus por ela) continuou serenamente o seu trabalho, no cumprimento de um mandado judicial, de uma tarefa essencial de segurança e de um dever deontológico, criou-se um quarto coro: o dos que descobriram na sucessão de eventos "uma guerra de poder entre polícias".



Ora a verdade é que este desenlace provisório desmantela as quatro narrativas convenientes: houve furto de material perigoso, a rede de cumplicidades era complexa e perturbante, por entrar no âmago das tarefas de soberania, e existiu uma tentativa desesperada para que se impedisse a descoberta da verdade.



Em todos os tempos, em todos os países, com todas as polícias e serviços de segurança, existiram pactos diabólicos: infracção de normas e negociações com os delinquentes, para que o bem maior, a segurança colectiva, fosse preservado.

Mas há que fazer duas observações sobre isso: fora dos casos em que os próprios regimes securitários eram os criminosos, em todos os outros os pactos, quando descobertos, foram punidos. "Ossos do ofício", como se costuma dizer.



Daí que todas as ordens jurídicas tenham passado a integrar figuras como a do "agente infiltrado" e do "arrependido", de redução de penas por colaboração com as autoridades, até de perdão, para conseguir quebrar, sem ilegalidade flagrante, redes delinquentes especialmente sofisticadas, enraizadas ou persistentes.



Mas no caso vertente, só seria desculpável a "irregularidade" que levasse ao desmantelamento e julgamento da rede criminosa, e não apenas à recaptura do material mais mediático. Aquela era a causa, este só a consequência.

Dizemos mais "mediático", para não desvalorizar o facto de as 1.500 munições de 9 mm ainda a monte não se destinarem certamente a armas legais, registadas e autorizadas.



É assim lamentável que alguém invoque o "interesse nacional" como cobertura de um delito de lesa-Pátria, de traição às forças armadas e ao povo, Nação e Estado que estas juraram servir. Bem sei que as grandes palavras perderam o valor.

Mas não tratemos este assunto como um pequeno crime entre amigos.

P.S. – Os patéticos nostálgicos do franquismo olham no Vale dos Caídos para o repouso natural do seu ídolo e senhor. Os alegados opostos, ex-maoístas, bolcheviques e polpotistas, adoradores de carniceiros disfarçados de ovelhas, querem arrasar o que devia ser um lugar de reconciliação. Mas o apagar das pedras não fecha as feridas.



Uma guerra desnecessária

A alegada disputa entre Cavaco e Marcelo é estranhíssima, e não leva a sítio algum. Os dois nomearam procuradoras -gerais, sem pressões nem palpites alheios. Nada, e sobretudo nunca a ambiguidade constitucional, obrigava a continuar ou a renovar mandatos. No tempo de Cavaco menos, e agora mais, colocaram -se ao caminho as donzelas dos partidos. Nos dois casos havia casos mediáticos em juízo, e o Estado precisava de demonstrar ser capaz de separar o seu trigo do seu joio.



Nomear Lucília Gago não é apoucar Joana Marques Vidal. É continuar o trabalho brilhante e corajoso desta, e mostrar aos cidadãos que o Ministério Público possui várias soluções pessoais para os enormes desafios que enfrenta.



O país do futuro

Todas as sondagens brasileiras mostram uma segunda volta entre Bolsonaro e Haddad (na foto). Descendente de italianos e filho de libaneses. Ex-ministro da Educação e prefeito de São Paulo, politólogo crítico do estalinismo e do trotskismo, mas que tem uma vice-presidente comunista, e antigo pára -quedista militar "liberal", apoiado pela IURD e pela Maçonaria, acompanhado por um artilheiro de origem índia, Hamilton Mourão, defensor da "ordem e progresso".



As ruas dizem pouco: manifestações iradas e numerosas, num país dividido. Ninguém quer voltar atrás: nem ao governo militar, nem ao clientelismo em que se transformou o Lulismo. Mas não é impossível que não se volte.

O futuro é só um nome do passado?



O que descubro em Outubro



Nos sons, a nova obra de Keith Jarrett (na foto), La Fenice (ECM), suíte em oito movimentos, em que regressa o piano abismal. E duas lendas permanentes: John Scofield, guitarra límpida, abrasadora, intrincada e reflexiva em Combo 66, e Wayne Shorter, sopros ainda vibrantes e inventivos, com Emanon, CD triplo, em parte orquestral. Ouçam The Three Marias.



Na tela, a não perder, do terrorismo de um homem só ao fantástico, do Sagrado ao hiper-real e à epopeia: 22 July, 9 Dedos, O Primeiro Homem na Lua, A Aparição, Agora Estamos Sozinhos, Mandy, Pesquisa Obsessiva e a reposição do sublime Cyrano de Bergerac, de JP Rappeneau. Ainda algumas gargalhadas (es)forçadas com Johnny English 3: sinal do Brexit?