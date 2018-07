Novas regras?

Paris

Donald Trump

NATO

John Zorn

Acabou o Mundial, e as desculpas. Enquanto a "monocromática" Zagreb celebrou em paz o seu segundo lugar, bandos da "multi-cultural" França entretiveram-se a destruir partes de Paris, numa orgia de comemorações bizarras. Mas maioritariamente houve orgulho e paixão.Ensinei a sublime (e terrível) Marselhesa a muitos adeptos franceses no Terreiro do Paço, emocionei-me com a entrega da pequena grande nação croata, e encontrei um antigo "estratego" da FIFA, que, desiludido, quer alterar quase tudo.Não se escandalizem. As regras do jogo já mudaram muitas vezes, desde 1863, quando este desporto impressionante, que tantas vezes invoca a fé religiosa, teve um código redigido numa taberna maçónica de Londres.Entre outras transformações, às vezes chocantes ou repentinas, conto o uso de bonés, o penálti (e o sítio de marcação), a grande área, o pontapé de baliza, as redes, o canto, o número de árbitros, o uso de apito por aqueles, a permanência destes dentro do campo, as expulsões, o offside mais ou menos restritivo, a existência e número de substituições, a introdução de cartões, a recepção pelo guarda-redes de um passe com o pé, o "golo de ouro", ou o VAR.Sempre se argumentou que era preciso mudar, quando estivesse em risco "o bem do jogo". O meu amigo da FIFA, cujo bisavô ainda fez parte da "primeira geração" planeadora, e que acreditava na fusão entre o râguebi e o futebol, tem um sonho: acabar com as "perversões que cresceram ao abrigo da lei".Fica aqui uma lista de possíveis alterações.Em primeiro lugar, regras para impedir o anti-jogo. Pode mencionar-se a existência de um cronómetro independente (como no futsal), que pare a todas as interrupções, o uso do VAR para penalizar jogadores que simulem lesões, e, sobretudo, o que seria uma medida inovadora, um tempo limite para rematar, inspirado no basquetebol. Findo esse espaço, a bola passaria para a equipa contrária, através de pontapé de baliza.Depois, novas leis para permitir contemplar as equipas que "jogam melhor mas não têm sorte". Haveria, por exemplo, um golo de bonificação por posse de bola acima dos 75%, e outro, ao fim de cada tempo, por "realização técnica": passes certos, remates à baliza, número de ataques, defesas do guarda-redes, etc. Como no boxe, existiria um júri auxiliar que coligiria as estatísticas, e que decidiria: as equipas ganhavam assim não apenas por KO, mas também aos pontos.A seguir, só contariam os golos da equipa contrária. Os auto-golos não seriam validados.Mantinha-se o VAR, mas as regras de uso teriam de ser menos ambíguas.Na disciplina: um cartão laranja, que suspendesse apenas um jogador durante um limite de tempo, mas não o expulsasse em definitivo.Por fim, as substituições: seria a medida mais polémica, certamente, mas poder haver refrescamento sem limites das equipas, entradas e reentradas dos mesmos jogadores depois de descanso, obrigava a que cada formação possuísse não só uma grande linha inicial, mas também um bom banco. Como noutros desportos.Seja como for, talvez seja possível tornar ainda mais "justo", mais competitivo, mais entusiasmante e mais transparente um jogo que move montanhas, povos inteiros e os interesses de privados e de Estados. E que chega a ser a continuação da paz, da guerra, da diplomacia e da economia e finanças, por outros meios.PS- Embora não se devam confundir motards e bikers saudáveis e livres (a esmagadora maioria) e "motoqueiros" delinquentes, Portugal não pode permitir a instalação, dentro de portas, de formas extremas de criminalidade violenta. Honra assim ao MP e à PJ, por, na investigação, separarem o trigo do joio, e às forças de serviço e segurança por aplicar rigorosamente os mandados. O resto é o domínio dos recursos e requerimentos. Que são elementos de paz e civilização.PS2- Ainda não se reparou, mas a Nicarágua é a nova Venezuela. No péssimo sentido.Trump não considera o Kremlin, nem a UE, nem a China, como "amigos ou inimigos", mas "competidores". Às vezes diz "adversários" (foes). Exclui daí o Irão, que continua nas trevas exteriores.Esta nova doutrina Trump, desarmante, embora não desarmada, ainda está por sistematizar e escrever, e se calhar é intraduzível para seres pensantes. Mas marca algo que não víamos desde 1900: uma América desconfiada do mundo exterior, que prefere outra vez crescer para dentro, e que dá mais valor às percepções do seu público, do que aos aplausos e apupos globais.Mas ainda assim, antes de encontrar Putin, Trump subscreveu um documento NATO de 79 pontos. 12 descrevem a Rússia como uma ameaça e um perigo...Teoricamente, a Europa poderia aproveitar o ensimesmamento americano. Aumentar a sua defesa, as despesas militares com intervenção e equipamento moderno, acima dos 2% prometidos à NATO. Incentivar a ciência, a técnica, a escola. Gastar mais na diplomacia em zonas de conflito. Criar bases para refrear a imigração ilegal e estabilizar os seus vizinhos.Apoiar países como Portugal, que possui meios e especialistas para missões delicadas, mas não tem dinheiro. Em vez disso temos a ciática de Juncker, o caos do Brexit, a zanga intra-alemã, o populismo no trono em 25% dos membros, largas faixas de residentes nacionalmente alienados, revolta, e um Macron que se considera o Trump continental.Trinta e cinco espantosos anos depois, Jazz em Agosto, da Gulbenkian, dedica 10 dias ao saxofonista e compositor John Zorn (na foto). Havê-lo-á de toda a forma: duo, trio, grande conjunto, interpretações e subversões do mestre por cultores e críticos. O sexteto Slow is Possible e o The Rite of Trio, portugueses, interpretam faces deste universo: free melódico, rock mutante, electrónica, música serial, abstracta e concreta, o que se pode chamar pop de protesto e até space jazz à la Sun Ra.Não perder ainda o FMM de Sines, com lendas vivas do folk, desde o impossível violino de Lajko Félix aos alaúdes magistrais de Duoud, dos ecos dos Golã nos Totard ao acordeão abismal de Kimmo Pohjonen, e toda a CPLP.