Qual é o chá normal aqui? Chá preto?", pergunta Dionísio Pestana enquanto procura um pacote que lhe agrade. "Earl Grey, é isto mesmo." O chairman do Grupo Pestana e o oitavo homem mais rico do País conhece bem os seus mais de 100 hotéis - ninguém tem mais energia do que ele, nem visita mais obras, dir-nos-ia mais tarde o CEO, José Theotónio, por telefone -, mas ainda não tinha visto os novos chás disponíveis no Pestana Palace. O hotel onde falou com a redatora principal Ana Taborda, no centro de Lisboa, foi o mais frustrante da sua carreira - entre a compra e a inauguração, passaram 10 anos. Tanto a entrevista como as fotografias decorreram num dos dois pisos que a cantora Madonna alugou por seis meses. E que o levaram a, durante esse período, ter de usar as escadas de serviço para chegar ao apartamento que tem no hotel - era a única forma de não se cruzarem, até porque tinham horários diferentes: ele continua a trabalhar o dia todo, e começa sempre cedo, Madonna era mais noctívaga. No trabalho de capa desta edição contamos-lhe a saga da família Pestana, que começa com o pai de Dionísio, Manuel Pestana.

Testar tudo, até o chá