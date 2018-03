Mais crónicas de João Pereira Coutinho

João Pereira Coutinho escreve sobre o congresso do CDS: "Um oásis no deserto" 10-03-2018 "É por isso legítimo que Assunção Cristas ambicione mais do que o habitual. Porque o "voto útil" deixou de fazer sentido? Seguramente. Mas o CDS olha sobretudo para o seu aliado "natural" e percebe que o PSD está em fase de psicanálise: em busca da sua "identidade" genuína; combatendo os seus fantasmas internos; e aproximando-se da figura paterna do regime – o PS – em gesto de reconciliação e catarse."

A arte de fazer fitas 10-03-2018 Fui desenvolvendo um faro apurado que me permite avaliar um filme pelos três minutos de apresentação. Não sei como as coisas funcionam em termos neuronais. Mas é um radar que nunca me falhou

Piadas de portugueses 03-03-2018 No interior das cadeias, guardas e reclusos habitam o mesmo inferno de violência e desumanidade. Isto, que faria as delícias de um sádico autoritário (de direita, claro), não perturba grandemente a sensibilidade "social" da nossa esquerda.

Falsos deuses 24-02-2018 Na cabeça de Rui Rio, 2019 não tem grande história: o PS vence, o PSD fica em segundo. O objectivo é impedir que o PS chegue à maioria absoluta, concedendo ao PSD o privilégio único de ser uma espécie de Bloco de Direita

A outra “Geração de 70” 17-02-2018 Esta “Geração de 70” a que eu pertenço não produziu os visionários, os idealistas e os revolucionários da original. Mas é igualmente difícil, entre esta “Geração de 70”, encontrar um “vencido da vida” que seja. Onde não há utopias, não há distopias a lamentar

Mata e esfola 10-02-2018 Estranho que o dr. Francisco George não consiga vislumbrar todas as consequências do seu argumento: se a eutanásia é um expediente útil para evitar o abuso médico de prolongar desnecessariamente a vida, como garantir que esse expediente não será exercido em sentido inverso, ou seja, para apressar desnecessariamente a morte?

As fogueiras das vaidades 03-02-2018 Já tenho viagens marcadas para ver (pela última vez?) os quadros de Caravaggio (provável homicida), as esculturas de Cellini (violador afamado) ou as composições de Gauguin (machista, misógino, pedófilo) antes que os zelotes em fúria invadam os museus para destruir o recheio

Velocidades furiosas 27-01-2018 Os portugueses deviam ter uma maior capacidade de planeamento e antecipação. Por que motivo os meus compatriotas só procuram consultas de especialidade quando a doença respectiva lhes bate à porta?

Da supernanny à supergranny 20-01-2018 No programa, uma mãe (Patrícia) é insultada e agredida por uma criança de 7 anos (a famosa Margarida). Antigamente, uma bizarria deste género não se curava pela exposição pública; era tratada em privado porque noções de “pudor” ou simples “bom senso” eram mais fortes do que qualquer câmara de televisão.

Comédias de enganos 13-01-2018 No avião para Portugal, encontro em dois jornais duas prosas dessa entidade que dá pelo nome de “manas Mortágua”. Levanto-me, tento abrir a porta do avião (pronto a descolar) mas sou impedido de me atirar para a pista pela tripulação. “Eu não quero voltar, eu não quero voltar!”, grito

Problemas de expressão 06-01-2018 A melhor resolução para 2018 é não fazer nenhuma. Isso, sim, é tempo que se poupa e desilusão que se evita

Bons apetites 30-12-2017 Esta é a questão filosófica mais relevante do nosso tempo, e reza assim: confrontado com um comprimido que substituísse todas as refeições do dia, o leitor entregava-se ao fármaco?

Perdedores & predadores 23-12-2017 Em países pobres, ou com maior tradição de pobreza, qualquer esmola é vista pelos mendigos como uma benesse dos chefes. Donde, para quê mudar de chefes? António Costa, que intuitivamente sabe disto, limita-se a agir em conformidade

Cegos, surdos e mudos 16-12-2017 Ninguém soube/ninguém viu/ninguém ouviu coisa alguma. Se não fosse o trabalho de uma jornalista – Ana Leal, da TVI –, a ignorância, a cegueira e a surdez continuariam a ser a regra na relação do Estado com uma instituição social que financia

Fora do aquário 09-12-2017 Como defender um país onde o Estado recua para as suas funções soberanas quando os indivíduos (e os “corpos intermédios”, para polir a linguagem) estão constantemente a mendigar a intervenção dos governos nas suas esferas de influência?