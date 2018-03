João Pereira Coutinho sobre o congresso do CDS: "Há sempre uma primeira vez"

De vez em quando, lá vem a conversa sobre a "essência" ideológica dos partidos. Conversa supérflua e, no limite, suicidária.

Os partidos não têm "essências", se entendermos pela palavra uma identidade rígida e imutável perante as circunstâncias. Os princípios gerais que definem um partido devem ter a flexibilidade necessária para responderem a cada circunstância de uma forma coerente mas também criativa e inesperada.

O caso do partido conservador inglês é o melhor exemplo. Em 1979, quando Margaret Thatcher chegou à liderança do Reino Unido, não faltaram vozes a denunciar a "traição" neoliberal que Thatcher se preparava para cometer contra a "essência" dos conservadores.

Como é óbvio, na sua defesa do mercado livre e da iniciativa individual, Thatcher não atraiçoava coisa nenhuma; apenas concluíra que o "grande consenso" do pós-guerra com os trabalhistas não servia mais uma economia excessivamente estatizada, com inflação nos dois dígitos e crescimento medíocre.

Em rigor, Thatcher não inventava nada; apenas regressava aos princípios liberais que os conservadores tinham defendido no século XIX – e que os "tories" do século XX tinham esquecido.

O que é válido na história da direita inglesa, também serve para a direita nativa. Com Rui Rio, o PSD iniciou uma discussão assaz bizarra sobre a "essência" do partido.

Esta discussão tem como premissa a ideia absurda de que o partido tem uma identidade gravada na pedra – uma identidade "social-democrata", digamos – e que qualquer desvio de direita é uma corrupção intolerável.

Não vale a pena argumentar que Sá Carneiro, a referência suprema de Rio, estava mais à direita do que o próprio Rio. O que interessa registar é que, na busca dessa identidade, o PSD estreita o eleitorado disponível e, pior, promove uma "caça às bruxas" interna que é uma dádiva para as esquerdas.

Essa vertigem também passou pelo CDS. A caminho do congresso, lá vieram os debates sobre a identidade do partido. Seria "democrata-cristão"? "Liberal"? "Conservador"?

A resposta desta liderança foi dupla. Em primeiro lugar, pela apresentação da equipa responsável pelo programa do partido – uma equipa de luxo, diga-se – onde facilmente se detectam várias sensibilidades de centro-direita. Por que motivo o CDS deve acantonar-se numa qualquer gaiola ideológica quando ele pode beneficiar do intrínseco pluralismo político de uma nova geração à direita?

Em segundo lugar, Assunção Cristas teve o mérito de não se perder em debates "teóricos", apelando directamente para todos aqueles que não se revêem no governo do PS e das "esquerdas unidas".

Com este gesto, Cristas sai do congresso com o partido unido (ao contrário do PSD) e seguramente aberto ao eleitorado do centro-direita que nunca antes ponderou votar CDS.