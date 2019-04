Mais crónicas de João Pereira Coutinho

Buracos negros 20-04-2019 Existe no "pensamento politicamente correcto" a ilusão de que o mundo começou agora. Como é evidente, os nossos antepassados pensavam o mesmo. E os nossos vindouros também, sobretudo quando olharem para as inquisições de hoje como nós olhamos para as de ontem

Admirável mundo novo 13-04-2019 Longe de mim vestir o traje de ludita moderno e marchar contra os avanços da tecnologia. Mas existe algo novo, e perturbante nesta redução do ser humano a mera soma de estatísticas. Sem falar da quantidade obscena de dados que tendemos a ceder voluntariamente.

Teorias da conspiração 06-04-2019 Parece que o PSD quer “vingar-se” do sucesso do PS, razão pela qual não aplaude os novos passes únicos e se concentra na telenovela das nomeações familiares. Se este PSD desdentado é acusado por Costa de revanchismo brutal, o que faria o líder do PS se o dr. Rui Rio, um santo homem, fizesse realmente oposição?

Homens das cavernas 30-03-2019 Em 1945, se havia um entendimento mínimo entre vencedores e derrotados, era que a divisão "racial", para além de cientificamente ignara, era politicamente perigosa. Fatalmente, estas prudências foram desaparecendo da paisagem. E a conversa da "raça" lá entrou pela porta do cavalo sob a forma da "identidade"

Psicopolíticas 23-03-2019 O Governo Costa, lembrando certas famílias sicilianas, lá vai distribuindo os cargos por filharada diversa. Estas práticas, que são aberrantes e deviam ser ilegais, já fazem parte da nossa normalidade democrática

Virgens ofendidas 16-03-2019 Daqui até Outubro, a sra. Catarina fará os seus números de teatro para convencer o auditório de que, em matéria de colaboracionismo com o Governo, é possível fumar sem inalar. Não é. Durante uma legislatura inteira, o Bloco fumou e inalou. Seria aconselhável que agora não espirrasse tão alto

Filmes pornográficos 09-03-2019 A arte, hoje, está submetida à tirania da política. Um filme, uma peça de teatro ou um livro não valem pelos seus méritos artísticos. Valem pela capacidade que demonstram de avançar uma causa sancionada pelas patrulhas da identidade

O mundo é das crianças 02-03-2019 Não sei se Jussie Smollett é vítima ou aldrabão. A polícia que decida. Mas a pergunta que me interessa é outra: o que levaria alguém a apresentar-se como vítima – e não, por exemplo, como herói?

Choques e pavores 23-02-2019 Todos os Presidentes, mais cedo ou mais tarde, desiludem as massas que votaram neles. Marcelo não é excepção. Ou, melhor dizendo, Marcelo só será excepção pelo facto de cultivar a ideia caridosa de que pode resolver problemas que escapam ao seu magistério

Violências domésticas 16-02-2019 Nestas europeias, o Bloco não vai a votos em estado de virgindade; e a rebeldia do passado, que ficava sempre bem em eleições de protesto como as europeias, não poderá ser encenada com a mesma desvergonha de outras eras. O que resta?

Rir para não chorar 09-02-2019 Infelizmente, Roger Waters não dá o passo seguinte, mudando-se de armas e bagagens para Caracas, a mais perigosa cidade do mundo. É pena. Há experiências que nos abrem a cabeça. Literalmente

Perdidos na tradução 02-02-2019 Todos somos culpados? Não, não somos. A Câmara do Seixal, que repousa nas mãos do PCP há vários anos, pelos vistos foi incapaz de levar ao bairro um mínimo de decência. Encher a boca com o fantasma do racismo é só uma forma ardilosa de esconder a realidade do abandono autárquico

Os bons espíritos encontram-se 26-01-2019 Há ano e meio, juntamente com o PS e o Bloco, o PCP enterrava o inquérito parlamentar ao banco do Estado porque, na interpretação dos comunistas, era preciso não dar argumentos à direita para que a Caixa fosse privatizada

Entregues à bicharada 19-01-2019 O próximo líder do PSD não terá apenas um partido para conquistar; terá que o resgatar primeiro da teia socialista para onde Rui Rio o está a enfiar

As dignidades do Estado 12-01-2019 Um dia ainda recordaremos com saudade estes telefonemas inusitados de Marcelo para Cristina. Arrisco até uma data para essa nostalgia: o momento em que for Cristina Ferreira a ocupar o Palácio de Belém e, quem sabe, a acumular o cargo com um talk show na Sala das Bicas. Já faltou mais