E então, como foi? Quando o leitor estiver a ler estas linhas, já saberá se Donald Trump perdeu as eleições. Ou, pelo menos, terá uma ideia. Eu escrevo na escuridão, mas posso desde já antecipar o tom geral das reacções.Se Trump for reeleito, a democracia acabou nos Estados Unidos e está pelas horas da morte no mundo inteiro. Se Joe Biden for eleito, a democracia estará salva. Eis, talvez, a grande herança da administração Trump: mostrar como os democratas só gostam da democracia quando ela produz os resultados certos. Que isto seja, na verdade, uma concepção autoritária da política, eis um pormenor que não deve arrefecer os festejos.