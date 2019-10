ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

ANTES DAS ELEIÇÕES, António Costa andou por aí a prometer 2% do PIB para a Cultura. A coisa cheirava a aldrabice por todos os poros, mas é preciso não subestimar a inteligência do digníssimo público. Como dizia P.T. Barnum, na versão cómica de um jornalista brasileiro, nasce um otário a cada minuto. E, na Cultura, otários não faltam.Passaram as eleições. No último concurso da Direcção-Geral das Artes para distribuir as esmolas pelos conventos, parece que não há pataco para mandar cantar um cego.Os artistas que estejam descansados: não são caso único. Antes das eleições, também me lembro das juras de amor eterno ao sistema nacional de saúde, que seria "a jóia da coroa" na próxima legislatura. Não se percebe como, sobretudo quando o défice do SNS – soube-se agora – mais do que duplicou só no ano 2018.