Os meninos à volta da fogueira

E as palavras de António Costa? Estarão à altura dos seus actos? Eu penso que sim. Em 2017, naquele sábado fatídico em Pedrógão Grande, o primeiro-ministro e a saudosa ministra da Administração Interna diziam ao País que era preciso ver as coisas em perspectiva. Tinha havido 156 incêndios. Só em Pedrógão é que morreu gente. Por que motivo o País mostrava tanta relutância em aplaudir?



Neste Verão, Costa repete o grande sucesso do Verão passado. Monchique, disse ele, foi "a excepção que confirma a regra" (a regra é Portugal não ter ardido em peso). Aliás, pelos cálculos do governo, o espantoso de Monchique não foi a devastação material, ecológica e económica da região. Foi não ter morrido ninguém. De que se queixam os algarvios?

Verdade que o primeiro-ministro tentou apagar o que tinha dito. Mas não há motivos para tanto embaraço. Pelo contrário: seria bom que o País aprendesse este optimismo sábio, que gosta de neutralizar uma calamidade real com uma calamidade hipotética ainda maior.



Esta filosofia serve para tudo. Para questões pessoais ("A minha mulher enganou-me com o jardineiro; mas podia ter sido com toda a corporação de bombeiros"); para questões de saúde ("Amputaram-me um braço por erro médico; mas podiam ter sido os dois"); para questões militares ("Furtaram armamento em Tancos; mas não conseguiram levar o paiol"); sem nunca esquecer a política propriamente dita ("Portugal está como está; mas podia ser o Zimbabwe"). Munidos com esta sabedoria, podemos sempre imaginar pior. Desde que, obviamente, não apliquemos o raciocínio à própria existência de António Costa.



UM ESTUDO RECENTE DA CLÍNICA MAYO garante que a sauna tem vários benefícios. Ajuda nas doenças crónicas (vasculares, pulmonares, de memória) e diminui acentuadamente os riscos de morte prematura. Perante estes dados, não seria aconselhável alargar a prática a toda a população?



O governo entende que sim – e a administração da CP não se opõe: para quê insistir no ar condicionado dos Alfas quando é possível oferecer sauna aos portugueses, ou seja, a possibilidade de uma vida mais saudável e longa?

Eu próprio, que não tenho por hábito usar a ferrovia no Verão, já decidi circular de norte a sul só com uma toalha a tapar as partes. Com bronquite desde a adolescência, espero resolver a maleita entre Campanhã e Santa Apolónia. Se for necessário terapia de choque, não excluo descer até Faro. Fatalmente, a ingratidão da nossa raça não apreciou a medida e tratou logo de exigir frescura em movimento. Que tristeza: de que vale oferecer tratamento para os brônquios quando o povo persiste em ser bronco?



E POR FALAR EM POVO BRONCO: quem estará disposto a seguir Santana Lopes rumo a uma nova aventura política? Até ao momento, o homem não parece suplantar os 2%. Mas os números que interessam são outros: segundo uma sondagem do Correio da Manhã, 37,5% dos eleitores do CDS e 27,8% dos eleitores do PSD admitem mudar de parceiro. Por outras palavras: se o novo partido de Santana Lopes serve para alguma coisa é para comprovar uma certa orfandade que reina na direita depois de Portas e Passos terem saído de cena. O dr. Rio e a dra. Cristas que tomem nota.

No ano passado, fui de férias e o País ardeu. Este ano, repeti a dose e o País ardeu novamente. Espero que as autoridades, daqui para a frente, não façam o oposto do que fizeram aos algarvios, obrigando-me a ficar em casa quando Agosto bate à porta. Até porque a minha presença não é necessária: o dr. António Costa, desta vez, esteve aos comandos. Eu vi, comovido e grato: em fotos de grande intensidade dramática, o primeiro-ministro lá tentou apagar um dos fogos com a ponta do dedo sobre o ecrã do computador. Infelizmente, as chamas eram reais, e não virtuais, o que deprimiu momentaneamente o dr. Costa.Agora, a ideia é ajudar à reconstrução da zona, uma tarefa a que o primeiro-ministro vai dar o seu contributo pessoal. Fontes ouvidas pelo cronista garantiram que Costa já terá encomendado toda a indumentária de Bob, o Construtor, a que nem sequer faltará o célebre capacete amarelo. A ideia é tirar algumas fotos no estaleiro actual de São Bento porque Monchique não fica à mão. O facto de ainda não se ter encontrado uma escavadora falante, à imagem do desenho animado, não deverá constituir um entrave à empreitada.