Acidentes de percurso

O problema é as pessoas não serem mais como os robôs. Se atravessassem sempre na passadeira; se circulassem sempre à mesma velocidade; se cumprissem sempre um trajecto pré-definido, a perfeição estaria ao virar da esquina. O ideal é belo – mas as pessoas arruínam tudo.

Gosto de falar com fanáticos da tecnologia. Eles acreditam mesmo que Silicon Valley vai salvar o mundo – da fome, da doença, da tirania. Basta entregar as chaves da história a meia dúzia de "sábios" que, fechados no laboratório, podem aplicar fórmulas rigorosas a um mundo imprevisível.



Pena que os fanáticos nunca formulem duas questões prévias: será que existem fórmulas rigorosas para um mundo imprevisível? Ou a natureza humana é limitada, caótica e tantas vezes viciosa?

As perguntas não penetram aqueles crânios frutíferos. Melhor: a natureza humana só é limitada, caótica e viciosa porque a tecnologia não foi demasiado longe na missão de a transformar.

Os resultados estão à vista. Deixemos, por momentos, o último escândalo do Facebook, que viu os dados de 50 milhões de pessoas usados e abusados para fins de propaganda política. Fiquemos pelos carros sem condutor. Ou, mais precisamente, por um carro sem condutor que terá feito a primeira vítima mortal: uma mulher que atravessava fora da passadeira no estado do Arizona.



A Uber, dona do veículo, suspendeu os "testes" nos Estados Unidos e no Canadá. E uma pessoa comum, que habita a realidade comum, questiona como é possível fazer "testes" no meio de inocentes.

Um fanático da tecnologia não se intimida. E trata logo de lembrar que a vítima em questão não atravessou na passadeira. E que, todos os anos, só nos Estados Unidos, 6 mil peões são mortalmente atingidos por carros com condutor. O que é uma vítima quando comparada com 6 mil?



Uma vítima a mais, eu diria: não é preciso juntar mais um cadáver aos milhares que tombam por aí. Sobretudo quando esse cadáver é produto de "testes" cuja necessidade é questionável.

Nada feito: os crentes recuperam a velha máxima autoritária – "não se fazem omeletes sem partir alguns ovos" – e invertem o ónus da culpa: o problema é as pessoas não serem mais como os robôs. Se atravessassem sempre na passadeira; se circulassem sempre à mesma velocidade; se cumprissem sempre um trajecto pré-definido (e pré-comunicado, acrescento eu), a perfeição estaria ao virar da esquina. No fundo, o ideal é belo – mas as pessoas arruínam tudo.

Onde é que eu já ouvi isto?



E por falar em crentes: Richard Dawkins, um dos bispos da igreja universal do ateísmo, afirmou que é "imoral" uma mulher dar à luz um filho com Síndrome de Down. Posteriormente, "desculpou-se": afirmou que isso já acontece na maioria dos casos – e este "raciocínio" quantitativo, na cabeça neo-utilitarista de Dawkins, fecha o debate.

Não vale a pena perder tempo com as consequências de um pensamento deste tipo: antes de sancionarmos as práticas de uma maioria, convém perguntar que tipo de práticas a multidão aplaude. Linchar negros ou gasear judeus podem ser hobbies do pessoal. Mas até um utilitarista da velha escola percebe que existe uma boa razão para impedirmos esses passatempos: viver em sociedades desumanas pode não ser conducente a uma vida boa.

Acontece que a posição de Dawkins revela um outro lado grotesco: a elevação da eugenia a imperativo social.



Tradicionalmente, a filosofia que sustenta estes números não vai tão longe. Filósofos como Julian Savulescu gostam de sublinhar que existe uma diferença importante entre a eugenia praticada pelos nazis e a "eugenia liberal" dos indivíduos. A primeira era uma política de Estado. A segunda é uma escolha privada.

Mas Dawkins vai mais longe e, indiferente a escolhas privadas, transforma um "direito" (questionável) em "dever" (inquestionável). Facto: ainda não defende o aborto dos "indesejáveis" como política oficial. Mas ficamos na dúvida se isso se deve a uma réstia de decoro ou a uma ausência de poder.



rui rio não confia na justiça nem na comunicação social. Esse sentimento é inteiramente justificado. Se virmos bem, os principais problemas do seu início de mandato – os negócios de Salvador Malheiro, as contabilidades de Elina Fraga, os delírios curriculares de Barreiras Duarte – foram apresentados ao País pela acção conjunta do Ministério Público e da comunicação social. Se, por mera hipótese, estas duas entidades maléficas não existissem, ou existissem em part-time e com um açaime na boca, Portugal seria um país mais respirável.

Espero que o dr. Rio, como ministro adjunto do dr. Costa, faça alguma coisa sobre estas matérias.