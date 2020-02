Mais crónicas de João Pedro George

Porcos 05-02-2020 Toda a gente sabe que a corrupção e o roubo se tornaram constitutivos da sociedade portuguesa, que o compadrio, a gatunagem, o arranjismo e o nepotismo são a essência da própria estrutura social

Da envergadura (reduzida) dos nossos chefes de Estado 29-01-2020 Compreendo porque Portugal, em nome de algo estupidamente insensato – o império colonial como ente eterno –, exigiu a milhares de famílias que sacrificassem a vida dos seus membros mais activos e potentes. O mínimo que podemos fazer é não o deixarmos cair no esquecimento

Morna nostalgia 22-01-2020 A aceitação da diversidade e relatividade das sociedades e das culturas não pode sobrepor-se à liberdade de julgamento e de opinião; à liberdade de criticar, caricaturar e ridicularizar aquilo que as sociedades veneram ou adoram cegamente

Refrescos e elogios 15-01-2020 As muitas ligações de João Paulo Cotrim são aqui vistoriadas, e incluem a TAP, o jornal Hoje Macau, o El Corte Inglés e a RTP3. Ele é também especialista a fazer curadoria de exposições e a comissariar festivais. João Paulo Cotrim é um homem de rebanho, põe os seus autores, da Abysmo e da Arranha-Céus, em todo o lado. Último capítulo do inquérito à vida cultural portuguesa.

Imprensa Nacional? Está bem, abelha! (4) 08-01-2020 Graças à Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), os títulos provenientes do engenho fecundo de Mega Ferreira dilataram-se. Além de se ter tornado um dos autores da casa, Mega Ferreira passou a integrar o Conselho Editorial, órgão da INCM que decide quais as obras que merecem ser editadas com dinheiros públicos.

Assim vamos: auditoria à Parque Expo (3) 01-01-2020 Mega Ferreira deixou a presidência do Conselho de Administração da Parque Expo em 2002 e em 2006 seria nomeado, por convite da então ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima (PS), para o cargo de presidente da Fundação Centro Cultural de Belém. Em Portugal, quando um gestor público não faz bem o seu trabalho, em vez de cair, sobe

À lareira da EXPO (2) 25-12-2019 Com o anúncio do êxito da candidatura portuguesa, em Junho de 1992, a ascensão de Mega Ferreira tornou-se cada vez mais notória e os acontecimentos precipitaram-se num remoinho de medidas, entre as quais a criação do Comissariado da Exposição Internacional de Lisboa, inicialmente presidido pelo engenheiro António Cardoso e Cunha

Inquérito à vida cultural (1) 18-12-2019 Através da trajectória de alguns indivíduos, como António Mega Ferreira, João Barroso Soares ou João Paulo Cotrim, entre outros, os leitores encontrarão aqui muito com que se entreterem e esclarecerem, nomeadamente sobre o clima e os constrangimentos em que se desenrola a vida cultural portuguesa

Coisas d’O Diabo 11-12-2019 Não fui eu que encontrei O Diabo, foi O Diabo que me encontrou a mim. Como toda a gente sabe, não é preciso procurar O Diabo, quando menos se espera ele vem ter connosco: um amigo entrou no café e atirou O Diabo sobre a mesa onde eu permanecia em silêncio

Amor e política – 2 04-12-2019 O líder que renuncia ao amor é incapaz de sacrificar o seu interesse pessoal para servir o interesse geral, é incapaz de tomar sobre si os cuidados da colectividade como um todo, do bem comum, ou do comum proveito

Amor e política – I 27-11-2019 O amor não é simplesmente uma abstração, expressa-se através do compromisso cívico e legal com valores como a dignidade social, o respeito mútuo, o bem comum, a liberdade de expressão, a integração das minorias, a aceitação das diferenças, etc.

Pessoas com pressa 20-11-2019 No meio de uma espantosa acumulação de conhecimentos sobre isto e aquilo, os indivíduos vêem-se a si próprios ignorantes e incultos, remetem-se à sua pequenez, ao sentimento da sua nulidade

Tantos e tão grandes 13-11-2019 As pessoas possuem um desejo inconsciente por coisas grandes, procuram o grande, o maior, o mais importante. Gostam do grande porque o grande sugere importância decisiva. Por isso, um título que inclui a palavra “grande” é mais difícil de ignorar

Pedir até conseguir 06-11-2019 As petições são o país à nossa porta que exige que o conheçam e o melhorem. São o nosso Muro das Lamentações, são o largo da aldeia onde os portugueses se põem a conversar e a discutir porque é que não se extinguem os passeios de charrete em Sintra e porque é que as medidas de combate à vespa asiática têm sido ineficazes

Como tornar-se racista 30-10-2019 Se for ao futebol, sempre que um jogador negro tiver a bola nos pés, imite os guinchos de um macaco, atire bananas para dentro do relvado e declare que os negros só são bons a dançar e a fazer desporto