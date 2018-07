Escrever não é compatível com as urdiduras dos trabalhos da casa, com as fadigas das panelas e da mudança dos lençóis, com os tormentos do jantar e da aspiração do pêlo que o gato ou o cão deixaram no chão acabado de lavar

Estou um pouco decepcionado com a época em que vivo. Noutros tempos havia ditadura, censura, PIDE, guerra, mas os intelectuais usufruíam da serenidade de um escritório fechado à chave, dispunham de um território confortável onde era possível o trabalho do encéfalo, onde podiam empregar as energias requeridas pela criação. Tinham uma esposa, uma amásia ou uma criada que funcionavam como descanso do guerreiro das letras. A Fortuna, infelizmente, não me deixou nascer nesses tempos.



É verdade que hoje não somos obrigados a combater no mato africano ou a comer o pão amargo do cárcere e da tortura salazarista, e já não precisamos de sulcar oceanos em cascas de noz para chegar à Índia, mas, em contrapartida, temos de passear o carrinho de bebé, preparar antecipadamente as férias de Verão, tratar dos seguros, da inspecção do carro, da matrícula das crianças, do material escolar que é preciso comprar, das vacinas da criança – que devem estar em dia –, das reuniões de pais, das tarefas que as escolas transferem para os encarregados de educação, etc. Ora, todas estas circunstâncias são hostis à produção de obras-primas, à obsessão de viver apenas para escrever, à boémia desregrada e depravada como aprendizagem inseparável da verdadeira arte e da criação, à liberdade do artista que se dedica exclusivamente ao engrandecimento da Literatura.



Qual seria o estado de espírito de Jorge de Sena se, antes de se sentar a escrever Sinais de Fogo, tivesse de lavar a loiça e guardar os restos do jantar num tupperware? Sejamos realistas: passar a esfregona pelo chão e carregar o cesto da roupa acabada de sair da máquina, para a prender no estendal, não são tarefas ditosas quando se pretende realizar uma obra de fôlego. E Vergílio Ferreira? Poderia ele ter publicado tantas obras de alta cultura e largo estofo – Manhã Submersa, Aparição ou O Espaço do Invisível – se estivesse sobrecarregado com o fardo de engomar as camisas, as calças e os lençóis, para depois os dobrar e arrumar no closet? Claro que não!



Vejam só estas citações de Conta-Corrente, o diário do criador de Nítido Nulo: "Nasci para actuar no domínio das ideias e da imaginação. Sou da raça dos inúteis, nasci para a inutilidade, mas essa inutilidade é o que me é mais importante"; "Uma tensão oculta rarefazendo o ar doméstico. A Regina queixa-se do trabalho"; "Hoje o Lúcio foi para férias. E subitamente a casa ficou quase deserta. Ele costuma estar lá para dentro para o quarto, eu aqui no escritório, a Regina na sala ou na cozinha"; "(…) a Regina prepara um bacalhau de forno em molho de azeite"; "Porque é que a estrada se transfigurava quando era só a sua imagem? A arte começava aí, nessa indistinta linha de separação. E o segredo da fotografia também. Mas a Regina chama para o jantar e acabo aqui a conversa".



As mulheres, além de serem a locomotiva da casa, eram o baluarte do sossego doméstico dos nossos autores. Leio Herberto Helder, por exemplo, como quem se espanta com a sorte de certos poetas. Quando acordava em Cascais, às 11h ou 12h, para começar mais um dia de vida, já Olga Lima estava no trabalho, em Lisboa. Despreocupado da roupa que tinha de vestir de manhã, da preparação do pequeno -almoço e do próprio almoço (Olga, por livre vontade, deixava tudo preparado antes de sair de casa), Herberto podia dedicar as suas melhores energias à poesia e a garantir a posteridade. Vamos imaginar Herberto Helder a varrer a casa, a limpar o congelador ou a coser peúgas: há aí alguém que consiga imaginá-lo a escrever coisas como "Dai-me uma jovem mulher com sua harpa de sombra/e seu arbusto de sangue. Com ela/encantarei a noite" depois de se ter sentido afogado pelas ondas de poeira que a vassoura erguia do chão ou com uma irritação na pele das mãos devido ao contacto com os produtos de limpeza do frigorífico?



Escrever uma obra que atravesse o tempo e aponte para a imortalidade exige leituras, estudo, imaginação, sabedoria, técnicas de trabalho, dicionários. E, sobretudo, uma mulher ou uma assistente com poder de organização, que trate dos manjares e das árduas tarefas do quotidiano, que desate os liames da vida doméstica. António Ramos Rosa, que ficou famoso pela quantidade industrial de poemas que escreveu e publicou, teve essa imensa, infinita sorte. Enquanto o autor de livros como Lâmpadas Com Alguns Insectos tecia versos "onde se sente que há como que uma força cósmica que atrai e repele as palavras e a própria natureza" (Fernando Pinto do Amaral), e se mantinha "atento ao panorama europeu e mundial, de René Char a Roberto Juarroz" (Pedro Mexia), Agripina Costa Marques, com quem se casara em 1962, passava a ferro e ocupava-se das panelas e do esfregão; enquanto queimava mais uma cigarrada e se preocupava com a glória póstuma, a mulher desdobrava-se em tarefas domésticas, fazia o arroz de pato, punha a mesa, mudava as fraldas e dava banho à filha, limpava a casa de banho.



Não podia ser de outro modo. Porque, afinal, escrever é um trabalho que pede tempo, é um ofício que implica interrogar a existência e romper com os códigos e as convenções, desfazer as fronteiras entre a arte e a realidade, o espírito e o mundo, pressupõe marcar novos territórios e abrir novos rumos à literatura. Nada disto é compatível com as urdiduras dos trabalhos da casa, com as fadigas das panelas e da mudança dos lençóis, com os tormentos do jantar e da aspiração do pêlo que o gato ou o cão deixaram no chão acabado de lavar.



Veja-se o caso de Jorge de Sena, que deveria cantar e assobiar de felicidade por ter encontrado uma mulher como Mécia, com quem teve nove filhos. Reparem: ao mesmo tempo que das forjas de Jorge de Sena saíam obras como Quarenta Anos de Servidão ou O Físico Prodigioso, a mulher alombava com as crianças de um lado para o outro, limpava-lhes o cocó, ajudava-os a lavar os dentes, estava ao lado deles na cama antes de adormecerem. Depois, ainda arranjava forças para teclar na máquina de escrever os textos do marido, para passar a limpo, durante horas seguidas, a suprema arte do autor de O Reino da Estupidez.



Enquanto o Jorge estava fechado e sem ruídos no gabinete ou escritório de Araraquara (Brasil) ou Santa Bárbara (EUA), escrevendo durante longas horas de trabalho ininterrupto, compondo, ao abrigo dos gritos e das distracções das crianças, livros como A Estrutura de Os Lusíadas e Outros Estudos Camonianos e de Poesia Peninsular do Século XVI (vejam o que é a dureza da vida de escritor), Mécia submergia-se em fraldas e cremes para bebé, estava rodeada de destroços de brinquedos e resíduos de comida espalhados pelo chão da casa, ficava à mercê da encantadora presença dos seus nove filhos, com as suas birras, zangas e cólicas ou dores de barriga.



Ter nascido ou vivido em Ditadura foi difícil e teve os seus incómodos. Nada de comparável, porém, à vida de hoje: um escritor quer fazer alguma coisa pela literatura do seu país, aproveitando as imagens, ideias, palavras, achados de estilo que lhe sobem à cabeça, e tem de atender à criança que pede para se sentar no bacio depois da refeição, é obrigado a limpar a bancada da cozinha e a fazer a sobremesa para o jantar. A boa escrita, aquela que atravessa o tempo e as modas, compadece-se mal com esses encargos e exigências.



Um poeta como Herberto Helder podia levar uma vida de estúrdia, estar aberto ao caos e à desorganização da cidade anónima e da aventura urbana, lançar chalaças à mesa do Toni dos Bifes (Saldanha) ou das Galegas (Escadinhas do Duque) e intensificar as peripécias da existência, ou desfrutar, simplesmente, do prazer inefável de contemplar o tecto, as nuvens ou uma nesga de rio ao fundo da Rua do Alecrim, porque Olga Lima, antes e depois do seu trabalho nos Serviços Sociais da Universidade de Lisboa, lhe assegurava, conscientemente, a retaguarda, permitindo-lhe realizar plenamente as múltiplas facetas da sua sensibilidade poética.



Não adianta enrolar. A todos estes escritores saiu-lhes a Sorte Grande. Escolheram mulheres que se dispuseram a fazer todas as lides domésticas e casaram com elas. Se duvidam, leiam José Rodrigues Miguéis: "A Camila trabalha, ensina e corre a resolver todos os problemas da família, impostos, sindicato, doenças, seguros… o inferno! Sem ela eu não daria um passo e não poderia escrever."



Eu sou muito a favor do progresso, mas a verdade é que estes não são tempos fáceis. Como é que se pode escrever livros como O Milagre Segundo Salomé (José Rodrigues Miguéis), A Cabeça entre as Mãos (Herberto) ou Do Impossível Repouso (Vergílio Ferreira) depois de levarmos a criança à ginástica ou de lhe lavarmos, secarmos e esticarmos o cabelo? Como é que querem que a Literatura Portuguesa não entre numa fase de acentuada decadência se, hoje, uma das poucas aventuras que ainda subsistem não é a partida para África ou a perspectiva de enfrentar o Cabo das Tormentas, mas sim a emoção de levar o lixo à rua?



Herberto, Vergílio Ferreira, Ruy Belo, Ramos Rosa, Baptista-Bastos, Rodrigues Miguéis, Carlos de Oliveira, Almada Negreiros, Saramago ou Urbano Tavares Rodrigues não devem nada a Olga Lima, Regina Kasprzykowsky, Teresa Belo, Agripina Costa Marques, Isaura Baptista-Bastos, Camila Miguéis, Ângela Oliveira, Sarah Afonso, Isabel da Nóbrega, Pilar del Río e Maria Judite de Carvalho. Quem lhes deve bastante é a Literatura e a Cultura Portuguesa. De uma coisa podemos estar certos: esse seu sacrifício não se agradecerá nunca suficientemente.