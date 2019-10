ePaper ou encontre-o nas bancas a 17 de outubro de 2019.

A minha filha mais velha nasceu prematura, com 670 gramas. Corria o ano 2008. Embora os prematuros se definam pela idade de gestação – nascimento antes de concluídas 37 semanas de gestação – e não pelo peso, este último é o que mais fortemente impressiona os pais. Um ser humano com cerca de meio quilo é uma imagem que nos persegue na memória.O corpo, com pouca gordura, possui o comprimento de um fio de esparguete e peso aproximado do de uma meloa; a cabeça tem a dimensão (mais ou menos) de uma bola de ténis; pele translúcida, percorrida por um emaranhado de veias finas como cabelos; músculos e tendões visíveis sob a epiderme, por vezes coberta de "lanugo" (penugem ligeira ou rala); escassa actividade física das pernas e dos braços, ambos da grossura dos dedos de um adulto; mãos pouco maiores que a unha do polegar; orelhas finas e moles; respiração irregular; reflexos de sucção e deglutição reduzidos.