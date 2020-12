Mais crónicas de João Pedro George

Catavento 23-12-2020 Sem precisar de movimentos bruscos, a câmara de Rosas exprime com vivacidade as oscilações e ambivalências de uma nova geração que deseja e teme, simultaneamente, entrar na idade adulta.

Matilde Campilho II 16-12-2020 Campilho é repetitiva e redundante, glosa-se de mil maneiras, a rede de linguagem em que se inscreve é descuidada ou pouco imaginativa, e as frases limitam-se a levantar uma poeira de palavras que pairam por segundos e que desaparecem ao virar das páginas, sem deixar rasto na memória

Matilde Campilho (I) 09-12-2020 Os versos de Jóquei são proseados e as prosas de Flecha são poetizadas. Ambos são pseudofilosóficos, têm uma irritante propensão para ser sentenciosos e para se fixarem em verdades simples e evidentes para todos, como se a autora fosse doutorada em dizer o óbvio.

Eu! Eu! Eu! 02-12-2020 JRS vale-se do seu cargo numa empresa paga por todos nós , e do trabalho dos seus companheiros, muitos dos quais numa posição hierárquica inferior à sua, para divulgar (de borla!) os livros que publica na editora Gradiva

Johnny Weissmuller 25-11-2020 Depois de terminar a carreira de nadador profissional, Weissmuller tornou-se modelo de uma marca de roupa interior (a BVD) e participou em várias campanhas publicitárias que o levaram a percorrer os Estados Unidos de ponta a ponta.

Porões do esquecimento 18-11-2020 Que o nome de Aguiar e Silva fique apenso ao Prémio Camões deixa-me indiferente. Na verdade, estou-me positivamente nas tintas para os prémios e para os premiados: os júris funcionam quase sempre com arbitrariedade e gosto pela lógica corporativa

A política dos prémios 11-11-2020 Não adianta enrolar a incómoda questão: Aguiar e Silva sustentava que a Universidade se devia manter uma instituição restrita, elitista, limitada apenas a meia dúzia de eleitos.

Equador 04-11-2020 Uma das características de Equador, que mostram que MST escreve apenas para confirmar os muitos estereótipos e preconceitos das visões limitadas e limitativas do mundo, é a relação causal entre a animalidade selvagem dos negros e a ausência de moderação dos seus apetites sexuais

Super-Trump 28-10-2020 A avaliar por uma notícia recente do The New York Times, dir-se-ia até que as semelhanças entre Tarzan e Trump, duas crianças grandes fugindo das responsabilidades dos crescidos, são bem maiores que as diferenças.

Tarzan 21-10-2020 No fim das suas aventuras, Tarzan sai sempre vitorioso e esse desenlace feliz é um mecanismo de evasão típico. Quase todos os leitores desejam encontrar o mesmo esquema narrativo.

Mafalda 14-10-2020 Mafalda quer saber os porquês e os paraquês das coisas deste mundo, esse manicómio redondo onde as pessoas se sentem como dentro de uma sanduíche, com o comunismo de um lado e o capitalismo do outro

Contexto 07-10-2020 Eis-nos perante um problema comum a várias figuras públicas, e muito subestimado: o alheamento do contexto nos seus lúcidos discursos. Para entender o que é o contexto, vou ao dicionário

Operação Manguel (II) 30-09-2020 Se tão fácil foi encontrar verbas para acolher uma biblioteca sobre a qual pouco se sabe, decerto que para as grandes bibliotecas privadas existentes em Lisboa também não faltarão os recursos, para que possam ser abertas ao público

Operação Manguel (I) 23-09-2020 Manguel conseguiu em Lisboa o que lhe fora recusado noutros sítios. Nem o Canadá, nem os EUA, nem o México, nem a Turquia, quiseram receber a biblioteca particular do argentino. Em Portugal, pelo contrário, foi de imediato acolhida e com grande regozijo

Algodão-doce 16-09-2020 O alcance e a pertinência da sociologia provêm da capacidade de propor problemas e desenvolver uma consciência mais extensa e plural dos mecanismos estruturais de dominação, contribuindo assim para reforçar o espaço de liberdade daqueles que são manipulados por tais dispositivos