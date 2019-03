Mais crónicas de João Pedro George

Notas de rodapé 20-03-2019 As notas de rodapé, como tudo o mais, podem ser usadas para o bem e para o mal. Às vezes têm vida própria, podem explicar todo um livro ou dizer mais sobre o autor do que o corpo do texto

Costa Nostra 13-03-2019 Para uma imensa maioria de pessoas de direita (e para a esquerda elitista), o que mais importa são os elos familiares, pois são eles que nos identificam como pertencendo à maralha ou, pelo contrário, ao grupo das linhagens distintas

Uma casa amontoada de parentes 06-03-2019 A supremacia de certos apelidos nas relações profissionais é muito mais frequente do que comummente se reconhece. Tome-se como exemplo os cursos de Direito do Estado, onde a vida familiar é um fenómeno disseminado em praticamente todos os seus corpos docentes

Endogamia académica 27-02-2019 Se está provado que a diminuição da endogamia académica melhora a produtividade científica, não estaria na altura de o Governo proibir as universidades de recrutarem, durante quatro ou cinco anos, os candidatos que nelas obtiveram o doutoramento?

Lugares-comuns 20-02-2019 Todos os lugares-comuns resultam de processos históricos, mergulham as suas raízes no passado, e não há nada mais social no mundo que a banalidade vulgar das coisas sem particularidade

O mundo dos brancos 13-02-2019 O racismo em Portugal não diminuiu o suficiente para que não seja necessário denunciá-lo e combatê-lo. Numa palavra, Portugal continua a ser construído e organizado fundamentalmente para os brancos

A Jamaica que o português criou 06-02-2019 A manifestação no Terreiro do Paço e o desfile pela Av. da Liberdade incluía sobretudo jovens, muitos dos quais protestavam porque sabiam que aquela mãe, selvaticamente agredida no Seixal, podia ser a mãe de qualquer um deles

Superintelectual 30-01-2019 Convencidos de que estes livros falam deles, que os explicam em aspectos do seu temperamento e comportamento que eles próprios não conseguem explicar, os leitores adquirem as obras de Eduardo Lourenço com a percepção antecipada de um prazer, com o mesmo gozo do criminoso que vai ler notícia do seu próprio crime

Esquizofrénico combate 23-01-2019 Incapazes de assimilar os acontecimentos, sentindo uma inadequação permanente entre situações e atitudes, os Portugueses não aspiram a mais do que a vegetar e a viver num mundo de ilusões e de ficções, razão pela qual se refugiam tantas vezes no imaginário

Psique social portuguesa 16-01-2019 Se tentássemos criar um país em laboratório, como Portugal, não daria certo. Todas as histórias da História de Portugal são, no fundo, improváveis, dão-nos elementos suficientes para saber que a gaiola em que vivemos não é um país, é um sonho e um mito.

A Ministra da Cultura e a Biblioteca Nacional de Portugal 11-01-2019 "As instituições culturais do Estado não podem cair em mãos indignas deles, nem podem ficar à mercê de pseudointelectuais de corredor ou de pequenos ditadores que se servem dos alvéolos da administração pública para maximizar os seus negócios particulares e imediatos."

Um manicómio chamado Portugal 09-01-2019 "Todos os países são, à sua maneira, malucos. O que é raro é encontrar um caso clínico em que se concentrem quase todas as patologias do Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais. E, no entanto, esse país existe e chama-se Portugal."

Natal com Kafka II 02-01-2019 Ao contrário de Lobo Antunes, Kafka não precisou de casar e de delegar as tarefas domésticas para produzir uma das obras mais importantes do século XX. Como alguém disse, não fales se não melhoras o silêncio e não saias de casa se não melhoras a paisagem

Natal com Kafka 26-12-2018 Afinal, como Kafka dizia, “se o livro que estamos a ler não nos desperta como quem leva um murro na cabeça, para que é que o lemos? Um livro deve ser como um machado para cravar no mar congelado que há dentro de nós”

Prolixa desvergonha 19-12-2018 Se até aqui apenas os bolseiros de doutoramento e de pós-doutoramento dos centros de investigação é que prestavam serviço docente não remunerado, agora é a própria direcção da FCSH que se prepara para alargar essa prática às disciplinas oferecidas pelos próprios departamentos