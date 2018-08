Conversas de café

"Onde estão os homens interessantes e disponíveis para uma relação estável?" Segundo algumas amigas, cuja vida amorosa tenho seguido de perto, esta é a grande questão que se impõe às mulheres solteiras, separadas ou divorciadas, de 30 ou 40 anos, com ou sem filhos. Trata-se de um assunto – a escassez de homens heterossexuais livres, interessantes e emocionalmente adultos na actual conjuntura portuguesa (que algumas ligam a um suposto aumento da homossexualidade masculina, outras ao excedente demográfico da população feminina) – que as atormenta e que constitui mesmo, nalguns casos, o cerne da sua vida emocional, que modela o seu sistema nervoso e as suas energias psíquicas.É um tema que reaparece sem cessar, por vezes de forma implícita ou escondida, outras de forma aberta ou explícita, no horizonte das nossas conversas, de tal forma que começo a sentir-me rodeado, ameaçado até, por uma inflação de discursos sobre a falta de homens interessantes. Visto que sou solteiro (com muita honra em sê-lo), vivo sozinho (excepto quando a minha filha mais nova fica comigo, ou seja, duas semanas por mês) e tenho um grande fascínio pela minha própria parvoíce, reconheço-me como objecto desse discurso, projecto-me muito fortemente no que elas dizem, e tenho com elas uma relação culpabilizada. Talvez por isso, coloco grande esforço e dedicação a absorver todas as informações que derramam amplamente à mesa do café e dou importância a todas elas, saboreio cada palavra e peso cada ideia.Além disso, dada a minha vida insípida, as histórias de amor que me contam, que incluem a ingestão regular de homens (as minhas amigas, felizmente, não são nada castas) pouco interessantes e bastante imaturos, que só querem farra e sexo sem compromisso, são para mim como aventuras recheadas de condimentos romanescos e pretextos para devaneios literários (quase todos de péssimo gosto, que atiro invariável e conscienciosamente para o lixo). Ora, como um dos grandes prazeres que a vida tem para nos oferecer é a procura do amor, e porque desconfio que as minhas amigas (todas elas intelectualmente superiores) nunca consideraram suficientemente interessante aquilo que lhes tenho dito nas nossas discussões ociosas, vou responder aqui ao seu pessimismo.Em primeiro lugar, que raios quererá dizer o conceito de "homem interessante"? Ou como reconhecer um "homem interessante"? Um homem interessante é aquele que é bonito, saudável, inteligente e estável financeiramente, que sabe conversar e ouvir os outros? Ou aquele que não come carne, é activista dos direitos dos animais, oferece peças de roupa a crianças desfavorecidas e apoia fundações para salvar o elefante africano da extinção? Ou é alguém que gosta de viajar, de comida exótica, de cavalos e de competições todo-o-terreno? Que é ambicioso, tem espírito empreendedor e é dono de uma ilha deserta?É aquele indivíduo de expediente e imaginação, que sabe o que quer e que o consegue, que é alto, grande, de voz firme e tem um programa de televisão? Ou é o indivíduo que gosta de dançar, sabe cozinhar, fala sete línguas e é doutorado em Astrofísica? Será o homem pensador, que gosta de poesia e que é, necessariamente, taciturno e de organização franzina? Será aquele que sabe ser gentil, que discorre como uma pessoa do princípio do século passado, ou aquele que tem um mar de tatuagens nos dois braços e barba rala, que é campeão de jiu-jitsu, alimenta tigres à mão e quebrou um recorde mundial? É o homem que sabe trocar um pneu do carro, arranjar a válvula do chuveiro e gosta de beber cerveja, ou é aquele tipo suave, metódico, tímido e de maneiras elegantes, que fala bem, é calmo, usa óculos e pendura as calças bem dobradas?É a criatura que parece um vendedor de carros em segunda mão ou a que lembra um protagonista de um filme da nouvelle vague, ou seja, que é simultaneamente viril e carinhoso, seguro de si e vulnerável? O mais importante é ser bonito (ou, pelo menos, ter um aspecto que não cause náuseas), saber vestir-se bem ou ter um carro grande? Será que uma mulher desfruta mais do sexo e alcança melhor o orgasmo quando o companheiro é muito inteligente, mas uma neura na cama, ou quando ele possui, digamos assim, "sensualidade muscular" e cumpre maravilhosamente os seus deveres carnais, mas só possui dois neurónios, um para ir e outro para voltar?Em segundo lugar, minhas amigas, sinto-me extremamente solidário convosco, também eu penso o mesmo: onde estão as mulheres de jeito? Porque é que são sempre os homens feios e burros que apanham as mulheres mais interessantes e bonitas? Reparem, o discurso amoroso não se relaciona mais com as mulheres do que com os homens. Pelo contrário, apresenta características comuns na mulher que gosta de homens, no homem que gosta de mulheres, no homem que gosta de homens e na mulher que gosta de mulheres. Por outro lado, a imagem do "homem interessante" subentende uma concepção passiva da feminilidade (os homens é que conquistam as mulheres) e aproxima-se muito do imaginário do "príncipe encantado" ou do "cavaleiro andante", fruto da nossa cultura machista, em que situações múltiplas são sobrepostas num único estereótipo (o do casal perfeito e do grande amor para toda a vida).Além disso, tem subjacente a ideia de que, no passado, os homens eram mais interessantes e maduros (o que é conformista e conservador), e inscreve-se, implicitamente, no quadro da família nuclear ou alargada, acabando por defender a supremacia da norma conjugal (viver em conjunto e dormir na mesma cama). Esquecendo, desde logo, que há cada vez mais mulheres que escolhem modos de vida diferentes, que passam por não partilhar a mesma casa, o mesmo quarto ou a mesma cama, em que cada elemento do casal vive segundo o seu ritmo próprio, sem que se sintam acossados permanentemente pelo fantasma da infidelidade, etc., etc. De resto, essa concepção do homem interessante não é um exclusivo das mulheres sem parceiro, também as casadas alimentam esse sonho, e nem todas as categorias de mulheres sozinhas têm o "homem interessante" como referência.Finalmente, tenho dúvidas de que estamos perante uma excepcionalidade ou singularidade das sociedades contemporâneas, pois sempre houve mulheres solteiras ou celibatárias, pelo menos é isso que nos dizem os volumes da História das Mulheres no Ocidente, dirigida por Georges Duby e Michelle Perrot (lembrem-se que, como solteiro e sozinho, tenho de me fazer interessante). O que talvez seja uma novidade é a verbalização e ostentação social desse discurso, é a relação descontraída com uma linguagem que assenta em expectativas amorosas sistematicamente frustradas. Isto apesar de prevalecer ainda um olhar altamente depreciativo, investido de significações negativas, sobre as mulheres sozinhas, em relação às quais continua a introduzir-se um elemento de dúvida e a incidir uma condenação moral que faz com que sintam que vivem à margem: por alguma razão foram recusadas ou abandonadas e ficaram (costuma dizer-se) "encalhadas" ou "para tias" (uma forma de as despojar de sensualidade e de as excluir da possibilidade de ainda serem objecto de desejo). Dito de outro modo, por mais autónomas, activas, independentes economicamente e capazes de determinar livremente o quadro da sua vida íntima, da sua moral e da sua identidade, como é o caso destas minhas amigas, isso continua a ter um preço a pagar: o dedo acusador da sociedade.A novidade, repito, é que cada vez mais mulheres não têm problemas em confessar publicamente a sua solidão amorosa ou a sua a experiência infrutífera da busca e da espera do amor; em reconhecer que têm multiplicado os seus contactos sexuais através de saídas nocturnas ou da frequência de plataformas online de localização de pessoas para encontros com desconhecidos, e que, mesmo assim, continuam sem conseguir compensar esse défice.Permanece, porém, uma questão essencial por resolver, que é a seguinte: esta perspectiva idealista do masculino não esconderá um discurso narcisista? Ou, melhor dizendo, quando se entregam à contemplação dessa imagem ideal do masculino, o que estas mulheres tentam localizar (desculpem se me dirijo exclusivamente às minhas amigas) não será a própria imagem no espelho polido do "homem interessante e maduro"? Não esconderá esse reflexo uma necessidade de pacificação face a uma profunda incerteza e vulnerabilidade, cedendo assim a uma sociedade que ainda vê as mulheres sozinhas, "sem homem", como irremediavelmente incompletas e sem substância, inadaptadas e excluídas da corrente da vida normal? E não será isso uma forma de reconhecer, tacitamente, que encontrar um homem para uma relação conjugal estável continua a corresponder a uma espécie de recuperação ou reabilitação social das mulheres solitárias?