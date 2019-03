Em boa altura decidi ver "O desaparecimento de Madeleine McCann", documentário produzido pela Netflix que junta as pontas soltas sobre o desaparecimento mais mediático dos últimos anos em Portugal.



A primeira conclusão que se retira imediatamente da peça é que EVT deveria contar para a média de entrada na faculdade.



Fosse EVT uma disciplina obrigatória no ensino secundário, o esboço do suspeito desenhado pela Polícia Judiciária nunca teria sido um ovo com peruca. Mas foi. Segundo o retrato do especialista da PJ, Madeleine foi raptada por um ser inanimado, sem olhos, sem nariz, sem sorriso e com um protuberante risco ao meio.



Apesar das evidentes semelhanças, só não ouso acusar Paulo Bento do sequestro de Maddie pois seria fisicamente impossível ele estar no Algarve, uma vez que estaria em estágio enquanto treinador do Sporting para defrontar o Vitória, três dias depois, em Setúbal. Paulo Bento sai ileso do meu julgamento moral, tendo como álibi o choco frito.



Esta crónica à priori tinha a ambição de explorar o desaparecimento de Maddie, mas, à medida que escrevo, vou virando o prego para as opções editoriais do ministério da educação no que toca às artes visuais. Qual filme do Tarantino em que vamos seguindo o protagonista na narrativa e a meio da história ele falece com uma bala na nuca.



É por isso que reforço a urgência da EVT a contar para a média. Aquele retrato, com a minha professora do 7º ano, era um suficiente menos.



Da mesma forma que a iliteracia é combatida com aulas de Língua Portuguesa, as aulas de EVT poderão diminuir com eficácia o número de inúteis a desenhar. Somos tantos. Pessoas que desenham as linhas do jogo do STOP tortas. Pessoas que desenham pessoas sem pescoço. Pessoas sem noção do espaço que, quando começam a escrever algo em letras gordas, não calculam bem o tamanho da letra e, à medida que vão avançando na palavra, afunilam o tamanho da letra para que caiba tudo na mesma linha, até se tornar impercetível.



Sinto que percorri um caminho sinuoso nesta crónica. Perceberam, ou querem que vos faça um desenho?





