Evangelho segundo @sao_mateus

Naquele tempo, Maria abriu conta no instagram. Definiu um user, uma pass, confirmou que não era um robot, identificou corretamente numa série de nove imagens quais delas continham sinais de trânsito, pese embora a inexistência de sinais de trânsito no século I a.C., que ainda não era antes de Cristo pois Cristo nessa altura ainda nem tinha nascido, e, por fim, efetuou o login.Maria tornar-se-ia na primeira influencer da História. Choveram propostas de parcerias oriundas de marcas de véus, convites para pousar na GQ da Galileia, mas Maria todas rejeitou. Quem a conhecia, dizia que era humilde.Certo dia, em certo tempo, um pouco depois daquele tempo, Maria recebeu na sua conta de instagram um direct de @angel_gabriel. "Maria, estás grávida do Messias", dizia.Sob o peso de criar o Profeta sozinha, Maria instalou o tinder. Foi lá que fez match com José, um carpinteiro, empreendedor, founder da Carpintaria do Bairro, o primeiro e único homem de sua vida.A 25 de Dezembro do ano 0, que ainda não era bem 0 pois Cristo ainda não tinha nascido, Maria entrou em trabalho de parto. José logo chamou um uber para Belém, onde se encontrava a manjedoura de saúde mais próxima.Era o dia mais movimentado do ano em todas as planícies da Nazaré. Começavam os jogos romanos e a tarifa do uber estava a 7.5, pelo que José optou por instalar o taxify. Não tendo espaço suficiente para a app, José teve de apagar uma série de fotografias de camelos que tinha no rolo da câmara.Tendo o destino contra eles, Maria e José meteram-se a caminho. Chegados à manjedoura, foram apanhados de surpresa por Gaspar, Baltasar e Belchior, três amigos que estavam de interrail e que à manjedoura teriam ido dar, seduzidos pela descrição do airbnb: "LINDA MANJEDOURA COM VISTA BURRO IDEAL PARA 1 NOITE".Maria acabou mesmo por dar à luz. Nasceu Jesus, embora José preferisse chamar-lhe Salvador.A primeira influencer da história estava sem bateria no iPhone. Foi aí que Gaspar lhe ofereceu um carregador e Baltazar uma powerbank. Maria precipitou-se para o instaram para publicar a primeira fotografia do Messias, mas a manjedoura não tinha wi-fi. Foi aí que Belchior lhe ofereceu hotspot.Maria partilhou então a fotografia no instagram. O primeiro comentário à fotografia foi de um senhor. Dizia que esta história não fazia sentido algum e que o autor, apesar de ter o crisma, devia ir para o inferno. Palavra do senhor.Link para comprar bilhetes para o espetáculo Modo Voo do Guilherme Geirinhas: