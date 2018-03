OPINIÃO: Deviam levantar-se todos!

Tomando a liberdade de usar uma terminologia do ex-procurador-geral da República sobre a violação do segredo de justiça, em entrevista ao Público e Rádio Renascença, pergunta-se: em que crimes se deviam levantar todos os potenciais responsáveis, como o próprio Pinto Monteiro?! É simples: os procuradores e juízes como o dr.Pinto Monteiro deviam levantar-se sempre e de forma incondicional no combate contra a corrupção, tráfico de influências, peculato e demais crimes de colarinho branco. Fazem-no? Não!

Os políticos e advogados que perfilham dos pontos de vista do dr.Pinto Monteiro, que lhe telefonavam indignados com o segredo de justiça, em que crimes se deviam levantar? No combate à corrupção, tráfico de influências e demais crimes económicos. Fazem-no? Não!

Uns e outros estão unidos na enorme hipocrisia que é a de reduzir o debate sobre a justiça ao segredo da dita. Não querem ser escrutinados, perguntados, incomodados. Nem querem que os respectivos amigos, seja na qualidade de advogados influentes, daqueles que, em alguns casos, os acompanham dos bancos da faculdade, ou de políticos recém-conhecidos nos bastidores do poder, sejam escrutinados, perguntados, incomodados.

‘Inspectores da Judiciária’

O problema do dr.Pinto Monteiro e desse pequeno mundo é que nem sempre podem adaptar a realidade à leitura que fazem dela porque há ‘inspectores da Judiciária’, e provavelmente outra gente menor, na sua visão, que teima em fazer o seu trabalho, que é o de cumprir as leis da República e a Constituição. Aliás, são esses ‘inspectores da Judiciária’, figura metaforizada para outra gente menor, na visão do antigo procurador-geral, como juízes de primeira instância e procuradores da República, os soldados rasos da República que, felizmente, insistem em desobedecer a essa elite visionária que conduziu o País para o sistema de poder do dr.Salgado e do engenheiro Sócrates, para o poderzinho dos gestores tecnocratas que afundaram a PT, para o poder dos amigalhaços de todos eles, espalhados por alguns gabinetes esconsos de certo tipo de meandros judiciais.

Pior do que haver "telefones directos entre magistrados, polícias e jornalistas" é haver telefones, e outros meios mais informais de comunicação e gestão de interesses, entre certos altos magistrados e toda essa rapaziada cujos erros e crimes todos os dias nos aumentam a factura a pagar pelo buraco na banca e que já vai em 13 ou 14 mil milhões. Essa rapaziada que esmifra todos os cêntimos aos contribuintes – com taxas e taxinhas de toda a espécie – mas está-se nas tintas em cumprir os requisitos mínimos de transparência, como os de preencher as declarações de rendimentos e bens no Tribunal Constitucional.

O problema de Pinto Monteiro

O problema do dr.Pinto Monteiro não foi o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, não foi o então presidente João Palma nem os jornalistas. O problema do antigo procurador-geral da República foi ele próprio. Não estava minimamente preparado para ser procurador-geral; a sua designação resultou de um amanho entre Proença de Carvalho, Sócrates e Dias Loureiro, que Cavaco engoliu sem pestanejar; o seu mandato, que inicialmente prometia, foi uma tragédia para justiça e para a ideia de separação de poderes, acabando por ser um verdadeiro manual de como não se deve exercer o cargo.

Mais: nem a maquilhagem da história lhe dá uma saída airosa. Quando diz que foi ele a investigar o Apito Dourado merece a nossa condoída compreensão… Pinto Monteiro limitou-se a nomear uma equipa especial liderada pela magistrada Maria José Morgado para investigar as mais de 80 certidões que sobravam do inquérito inicial, esse sim, a verdadeira investigação do Apito Dourado, e que é muito anterior ao seu mandato.

Foi no processo que levou os dirigentes do Gondomar e Oliveirense a tribunal e os condenou que todos os factos das 80 certidões surgiram. Foi ainda na vigência deste inquérito que os coordenadores da investigação do Apito Dourado, Teófilo Santiago e Massano de Carvalho, foram miseravelmente afastados por pressão do governo de então, que tinha Celeste Cardona na pasta da justiça e era liderado por Durão Barroso. Com Adelino Salvado a comandar a PJ, o governo afastou os coordenadores, como antes tinha afastado Maria José Morgado da PJ,, num processo nunca antes visto em Portugal. Teófilo Santiago – o tal ‘inspector da PJ’ que propôs mais tarde a investigação do negócio PT/TVI por atentado ao Estado de Direito, cumprindo escrupulosamente a lei do País – foi despachado como oficial de ligação para Cabo Verde. O outro coordenador, também um profissional sério e competente que é um dos pioneiros da investigação do crime económico em Portugal, Massano de Carvalho, foi despachado para a Interpol, em Lyon.

O Tatonas também nomeava uma equipa especial

O Governo de Durão Barroso nunca aceitou que os coordenadores da PJ não o informassem sobre quem eram os ministros e secretários de Estado envolvidos, de forma directa ou indirecta, na investigação. Depois deste episódio, a investigação ao Apito Dourado morreu. Maria José Morgado e a sua equipa esforçaram-se por reanimar a investigação – e em alguns casos conseguiram-no – mas a recolha de prova estava muito prejudicada. Os casos que não foram arquivados, acabaram aniquilados em julgamento por outras forças que desvalorizaram a leitura criminal dos indícios. Portanto, deviam era levantar-se de vergonha todos aqueles que põem ao peito esse emblema de investigações nunca promovidas, neutralizadas ou feitas.

De resto, quanto se procura o mérito de ter criado equipas especiais como a que atacou os crimes da Noite Branca, no Porto, só uma enorme gargalhada serve para ‘comentar’ a proclamação. A equipa especial da Noite Branca foi constituída num clima de total emergência, com o Porto transformado em Palermo. Assassinatos sucessivos em locais públicos, utilizando armas de guerra, provocaram um clima de terror na cidade ante a passividade das magistraturas e das forças policiais. Quando o assunto chega às mãos de Pinto Monteiro não havia qualquer outra opção: ou o Estado de Direito reagiu ou sucumbia. Era como uma parte do País fosse subtraído a qualquer lógica de soberania democrática e fosse entregue ao crime organizado. Não! O mérito foi de quem trabalhou nessa equipa liderada por Helena Fazenda e não de quem a nomeou. Naquela altura, como se dizia em Coimbra há uns anos em homenagem a uma figura típica da cidade, muito querida entre os estudantes, até o Tatonas nomeava uma equipa especial.

A única coisa, afinal, em que o dr.Pinto Monteiro tem razão é na figura de estilo. Sim, é verdade, ele e muitos dos seus amigos, deviam levantar-se todos de vergonha pelo estado a que conduziram o País.