Lucília Gago: A evolução na continuidade

A nomeação de Lucília Gago para PGR é surpreendente mas encaixa no tipo de debate que estava em curso. O Governo não queria a continuidade de Joana Marques Vidal mas também ficou sem margem para nomear uma pessoa com uma grande proximidade ao Governo.

Lucília Gago é uma magistrada discretíssima, reservada, com uma carreira feita no exercício de cargos pouco expostos à voracidade mediática, exceptuando nos custos períodos que esteve à frente do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP), e também não é pessoa conhecida por frequentar círculos partidários ou ter amizades políticas menos ortodoxas. Por outro lado, o anúncio da sua indigitação pelo Presidente da República comporta um duplo recado para o Governo mas também para a nova procuradora-geral da República a quem é pedida uma verdadeira evolução na continuidade.



O comunicado de Marcelo Rebelo de Sousa é um verdadeiro – e brutal – programa presidencial para o exercício do cargo. Enquadra o relacionamento do Governo com o Ministério Público e com Lucília Gago, sublinhando a necessidade de uma "continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito Democrático, do combate à corrupção e da defesa da justiça igual para todos, sem condescendências ou favoritismos para com ninguém".

Não há margem para a tentação do amiguismo, dos favores pessoais, dos arquivamentos selectivos, da desvalorização dos processos em função do estatuto dos arguidos, como acontecia antes da entrada de Joana Marques Vidal no palácio da rua da escola Politécnica. Governo e procuradora-geral da República ficam amarrados a uma vigilância democrática intensa do Palácio de Belém que manifestamente gostou do exercício de Joana Marques Vidal no cargo e o apresenta como um verdadeiro modelo.



No fim deste processo, fica uma evidência: não há memória de um procurador-geral da República que, logo no momento da nomeação, tenha recebido tamanho encargo. Se é certo que Marcelo reconheceu que sempre foi favorável à limitação dos mandados em homenagem à vitalidade da democracia e da credibilidade das instituições, não o é menos que deixou bem traçadas as fronteiras inultrapassáveis de parte a parte. E se as duas linhas em que pede continuidade do combate à corrupção, da salvaguarda do Estado de Direito e da aplicação da lei igual para todos, já seriam suficientes para perceber o pensamento ( e exigência) presidencial, Marcelo ainda vai mais longe, sublinhando a "pertença" de Lucília Gago ao Ministério Público e, em particular, a sua "actual integração na Procuradoria-Geral da República, o centro da magistratura". Termina com a ideia da continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito Democrático "tão dedicada e inteligentemente prosseguida por Joana Marques Vidal".



Para todos os que pedem a reforma da justiça e questionam, em particular, os poderes do Ministério Público, Marcelo veio claramente dizer que o rumo traçado nos últimos seis anos é bom e não deve ser mudado. Um recado óbvio para a parte do PS e muito do actual PSD de Rui Rio que, em matéria de reforma da justiça, querem apenas limitar a autonomia do Ministério Público e retirar-lhe poderes. Rio, aliás, saiu de forma muito desastrada na fotografia de todo este processo. O seu amigo António Costa não lhe deve ter dito nada sobre o andamento do processo e os contactos com Belém já que Rio escolheu precisamente o dia em que ficou conhecida a escolha da procuradora-geral adjunta Lucília Gago para vir dizer que seria favorável à recondução de Joana Marques Vidal ou, caso esta não viesse a acontecer, preferiria que fosse escolhida uma pessoa de fora do Ministério Público. Rota de colisão absoluta com o que estava a acontecer e marginalização absoluta do PSD numa tão relevante matéria de Estado.



Olhando para o que tem sido a evolução do exercício do cargo, Lucília Gago insere-se na linha histórica de magistrados do Ministério Público que seguiram a genética da função deixada por José Narciso Cunha Rodrigues, o procurador-geral que concebeu e construiu, até ao limite, o Ministério Público como um poder autónomo. Já não um poder que meramente aplica a lei escrita mas que a interpreta e cria, que está vinculado à Constituição e à soberania, não a um governo, tentação antiga do poder político. Lucília Gago vem da mesma linhagem de Joana Marques Vidal – uma dilecta aluna de Cunha Rodrigues em matéria de autonomia e independência do Ministério Público - ou de Souto Moura. Deus teria de descer à terra para que um mandato seu se aproximasse do desastre que foi o de Pinto Monteiro.