Poderes na sombra

Itália Oculta. É este o título de um dos melhores livros editados em Itália no ano passado. Giuliano Turone, autor e um dos mais prestigiados magistrados italianos, relata-nos os célebres Anos de Chumbo, entre as décadas de 70 e 80. Analisou milhares de páginas com os interrogatórios, as acusações, os arquivamentos, as perícias, os arrependidos dos grandes processos sobre a máfia, os atentados dos serviços secretos, o assassinato de Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas mas, sobretudo, com a conivência do seu próprio partido, a Democracia Cristã (DC) e de Giulio Andreotti.Muito impressiva é a forma como Turone disseca e reconstitui o poder, a sua gestão delinquente e a influência da loja maçónica P2, liderada por Licio Gelli, que culmina entre 1978 e 1981, em particular aquela em que foi encontrada a célebre lista de maçons associados à P2, com três ministros do governo da DC, o chefe do estado-maior das Forças Armadas, os chefes dos serviços secretos, o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 24 generais e almirantes das três armas, nove generais dos carabinieri, cinco da polícia fiscal, o líder parlamentar dos socialistas, dezenas de jornalistas, o diretor do Corriere della Sera, muitos polícias e 18 juízes.