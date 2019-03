O regime e a banca

O buraco sem fundo em que estão transformadas buraco sem fundo em que estão transformadas as necessidades financeiras do Novo Banco, para pagar os calotes da criminosa gestão de Ricardo Salgado, é a narrativa mais objetiva – e mais cara – sobre o que é o regime político que nos governa.O PS e o PSD andam entretidos num vergonhoso passa-culpas mas toda a gente já percebeu o essencial: o grupo GES/BES tinha meio mundo no bolso e fazia o que queria em matéria de concessão de crédito, por cima de todas as regras de supervisão e da lei; o PSD, CDS e o PS socratista têm muita gente comprometida com esse "velho" regime, mas o partido liderado por António Costa, apesar de uma purga aqui e acolá, não fica atrás; a criação do "banco bom" e a posterior venda à Lone Star, sendo alegadamente uma solução de limpeza dos ativos tóxicos do BES e a salvação do banco, foi uma fraude continuada no tempo, feita por conta do dinheiro dos portugueses; António Costa e Mário Centeno podem alegar o que quiserem mas se há uma pessoa com a cara limpa nesta história ela chama-se Pedro Passos Coelho, o único que teve coragem de dizer um não rotundo a Salgado.

