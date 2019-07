Mais crónicas de António José Vilela

Toma lá mais um processo 11-07-2019 Toda a gente sabe que os tribunais existem para serem usados, não é? Mas confesso que os processos, um determinado tipo de processos, me enervam um bocadinho

A consciência da ministra 11-07-2019 A ministra da Saúde lá apareceu a dizer ter a “consciência” de que existe um problema no Serviço Nacional de Saúde. Conscientemente, o que o atual governo tem feito é empurrar milhares de cidadãos para o imoral mundo dos seguros de saúde

Subsídios para o pensamento de Marcelo: Parte I 10-07-2019 Para o Presidente, vivemos "num tempo de apatia, desinteresse ou demissão, nomeadamente de tantos dos mais jovens", um tempo de "egoísmos e de solidões", em suma, um contexto "crescentemente esquecido da dignidade intrínseca e inalienável de cada e de todas as pessoas"

Parabéns: você foi harmonizado 09-07-2019 A tecnologia está agora a ser utilizada pela República Popular para fins de "harmonização social" - com a China, os eufemismos regressam à sua mais elevada glória budista - através de algoritmos que cruzam os dados em vídeo com gigantescas bases de dados

Ser soldado 07-07-2019 Na semana passada, falámos dos polícias e guardas transformados em vítimas. Hoje falamos do espinhoso tema de uma força militar terrestre onde há mais generais, outros oficiais e sargentos, do que soldados. O que acontece - se a tendência continuar sem soluções - a não ser a morte mesma da ideia de Exército?

As perguntas que devíamos estar sempre a fazer... 07-07-2019 Se há grande hipocrisia no que é suposto existir de regulação na Rede é a fantochada de considerar que os "eu aceito" que pululam em qualquer lado, e que as pessoas clicam quase automaticamente, não resolvem qualquer problema de privacidade e abuso, e são uma forma de consentimento

Ana Paula, a revolucionária 06-07-2019 Une adeptos rivais do Grémio e Internacional e faz 30 por uma linha antes da suspensão da FIFA pela capa na revista Playboy

De Portugal ao Brasil 06-07-2019 Que uma parte da esquerda brasileira queira persistir na sua versão, tudo bem. Mas sem haver um gesto mínimo de racionalidade e mea culpa pelo naufrágio do PT, desconfio que Bolsonaro pode começar a pensar em 2022

O sexo e a idade 05-07-2019 Ela parecia feliz. em 1998 (na antiguidade clássica), ela queria descobrir coisas sobre os homens e as mulheres

A pequena sereia do PS e os magistrados 04-07-2019 Quando Isabel Moreira aparece publicamente a defender uma proposta do PS, deve-se aplicar fórmula que Miguel Sousa Tavares tinha para Armando Vara: é para desconfiar. A justiça precisa de reformas, mas não são aquelas que os socialistas e o PSD querem. São outras, mais simples

Subsídios para a biografia de Marcelo: Parte II 03-07-2019 Marcelo sempre foi um adepto do memorialismo, “mesmo informal ou sumário”, por entender “que é dever de todos – e em particular os protagonistas dos momentos cimeiros da nossa existência colectiva – deixarem registados factos e juízos ligados à sua experiência pessoal”

A maldição da beleza 02-07-2019 A beleza ajudou a encerrar as mulheres em armadilhas de oiro maciço, içando-as até ao céu para melhor as emudecer. Quando a jaula era uma arma, essa arma depressa se virava contra a portadora. Mas o esforço necessário para sair do calaboiço permanece grande

E os polícias, senhor? 30-06-2019 “Este País” tem assistido, entre o revoltado e o incrédulo, a sessões contínuas de histórias de faca e alguidar, onde se expõe com desfaçatez como se deram golpes ao Estado, à sociedade e aos contribuintes. Mas há mais más notícias, que precisam de sair do silêncio. Falemos do estado de espírito na PSP e GNR

O papel perverso em política dos pedidos de desculpa 30-06-2019 O racismo contra os ciganos é um facto, e a sua condição social inaceitável. Mas se vamos colocar as coisas no domínio da culpa e da desculpa, então temos que falar do conjunto de atitudes da própria comunidade cigana que agrava esse racismo

Académica, obviamente 29-06-2019 Em 1969, a Académica mais-revolucionária-que-nunca entra pela enésima vez na história do futebol português