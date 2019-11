Serviços Secretos – Parte 1

É isto o que lhe quero contar. A história começa com quatro protagonistas. Não é confuso, não se assuste. A narrativa é simples, apesar das aparências e dos jogos de sombras alimentados durante anos pela inércia de todos nós. Bom, vamos à primeira personagem: um antigo espião, Frederico Carvalhão Gil, que os tribunais apontaram como corrupto por causa de 10 mil euros e um documento manuscrito que foi apanhado nas mãos de um russo - sim, este currículo judicial é o tal acessório de que lhe falei há pouco. Mas já lá vamos.





A segunda personagem é o SIS, os Serviços de Informação de Segurança, que funcionam envoltos em mistério desde o final da década de 80 do século passado. E não, não se trata do mistério habitual do mundo dos espiões. Via mais longe, bem mais longe. A terceira? As entidades que devem fiscalizar as secretas, uma Comissão e um Conselho, que funcionam em estreita ligação com o Ministério Público (MP) e o Parlamento - bom, neste último caso, não é bem a Assembleia da República que tem historicamente responsabilidades sobre os espiões lusos, mas sim os três partidos do arco do poder, o PS, o PSD e o CDS/PP.Falta ainda apresentar uma protagonista imprescindível a esta narrativa – a denúncia. Sem ela não há história. É ela que espoleta tudo, umas vezes no silêncio dos gabinetes e com um número restrito de pessoas que a conhecem, outras em público, e com mais ou menos estrondo. Neste caso, a denúncia começou de forma singular: à frente de três juizes.Vamos à explicação. Quando estava perante um coletivo de juízes, a ser julgado à porta fechada com a justificação legal que havia segredos de Estado à mistura que não deviam ser públicos (quem ouviu as sessões gravadas dificilmente percebe o argumento, mas enfim), o antigo espião do SIS tentou mostrar que não era só ele que estava ali em jogo. De repente, e para exemplificar que uma coisa era o que diziam as leis e outra a prática quotidiana, Carvalhão garantiu que o SIS tinha uma espécie de servidor informático paralelo para iludir a fiscalização. E que era ali que constava o que verdadeiramente os espiões portugueses faziam.



No julgamento, o espião renegado ainda avançou mais um pouco, mas os juízes não pareceram nada interessados no assunto. Logo ali, num tribunal, imagine-se. Afinal, o objeto do processo não era aquele. Ilegalidades nas secretas? Sistema paralelo? Recolha de informação duvidosa sobre pessoas e entidades? Isso não lhes interessou e nem sequer houve a iniciativa de recomendar à procuradora (ela também ignorou olimpicamente o assunto) do julgamento que o caso talvez merecesse ser investigado num outro processo. Um espião que esteve no SIS quase desde a sua fundação poderá saber do que fala, não?



Ninguém ligou ao assunto durantre largos meses. Carvalhão Gil foi condenado e manteve-se detido em casa a aguardar os resultados dos recursos da pena de pouco mais de sete anos por corrupção passiva. Só que o espião voltou ao assunto quando foi entrevistado pela SÁBADO. Voltando a frisar que o SIS usa práticas ilegais há muitos, muitos anos, Carvalhão Gil disse também que secreta recolhe imagens, usa escutas e acede a faturações detalhadas de telefonemas (ui, onde é que já ouvimos isto nos últimos tempos?!), saca extratos bancários, entra sorrateiramente em escritórios (advogados?) e instalações de empresas e sabe-se lá o que mais tem feito. E ainda acrescentou que o SIS terá o tal sistema informático paralelo para iludir a fiscalização externa que é conhecida no meio da espionagem como o "ombro amigo". Uma espécie de amiga sempre presente que tudo compreende ou esconde dos olhares indiscretos dos portugueses.

Na longa entrevista publicada em mais de 20 páginas (em duas edições e com chamada de capa), Carvalhão Gil não se coibiu sequer de garantir que quase toda a gente nas secretas sabe o que se passa ao nível destas alegadas ilegalidades. Mesmo os diretores que por lá têm passado - pois, alguns deles foram juízes e procuradores do MP e hoje estão nos tribunais superiores, inclusive no Tribunal Constitucional. Um deles até foi recrutado para o atual Governo. Mais: Carvalhão Gil acusou os atuais responsáveis do SIS, Neiva da Cruz e Gil Vicente, de eles próprios terem praticado no terreno um sem número de atos que a lei portuguesa proíbe, especificando que os dois chefes dos espiões estiveram ou montaram ao longo dos anos os principais departamentos operacionais do SIS e do SIED. Precisamente, onde os atropelos à lei portuguesa fariam parte do quotidiano.

Noutro país que privilegiasse a liberdade individual e com mecanismos reais de controlo dos serviços secretos, alguém decidiria que seria melhor investigar de que raio estaria a falar um espião que tem a obrigação de conhecer a casa que frequentou durante quase 30 anos. Pois, noutro país. Em Portugal, gosta-se pouco de quem denuncia. De quem acusa, de quem revela. Há até uma estranha e estúpida conceção da verdade: que ela não pode vir da boca de quem foi condenado nos tribunais. É como se só os imaculados (sejam eles quem forem) tivessem o condão de poderem ser escutados. É quase um formalismo assumido por partidos, pela Procuradoria-Geral da República (PGR), pelo Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) e pelos órgãos de fiscalização das secretas.

Vejamos: faz hoje 14 dias que a SÁBADO perguntou a todos os partidos que se sentam no Parlamento o que tinham a dizer sobre as polémicas declarações do espião do SIS (sim, também fizemos o serviço completo e mandámos a própria entrevista). Até hoje, obtivemos duas respostas, do PAN e do Livre – ambos dizem-se muito preocupados, salientam que em teoria o SIS pode estar a atentar contra o Estado de Direito e que o Parlamento deve velar por um melhor controlo das secretas.

São generalidades, é certo, mas nem isso fizeram os partidos que realmente têm mandado nas secretas. E o que diz a PGR? Nada até hoje. E o que diz a secretária-geral do SIRP? Nadinha. E a Comissão de Fiscalização de Dados e o Conselho de Fiscalização das secretas? Pois, acho que já adivinhou a resposta. O silêncio parece, mais uma vez, dizer-nos que Carvalhão Gil não é flor que se cheire, que não se deve descer ao nível dele (um condenado, vejam só!!!), dando-se a entender que estará a mentir por vingança ou porque é simplesmente louco. Certos e certinhos são os outros. Mas basta olhar até para a história dos órgãos de fiscalização das secretas para se ver que está cheia de omissões até de funcionamento, porque os partidos nem sequer se entenderam.

Se os atestados de bom comportamento dos denunciantes fossem exigíveis para combater as ilegalidades nas secretas, nas polícias, nas instituições, no Estado, estávamos bem arranjados. A grande questão é: e se Carvalhão não estiver a mentir? E como é que se pode saber que não está? A resposta é fácil: investigando. Ao não o fazer, no interior das secretas e no exterior, isso servirá para aumentar o clima de desconfiança, mas também para reforçar no SIS e no SIED (a secreta externa) que tudo pode ser feito porque nada é realmente controlável e exposto publicamente. Até nos serviços secretos, a transparência deve ser um caminho. Não é estranho, nem contranatura, basta ver o que se passa nos EUA. Ali, relatórios comprometedores, ilegalidades, denúncias e operações no terreno polémicas são analisadas por verdadeiros órgãos de fiscalização, muitas vezes em sessões públicas. Em Portugal, pode ser que alguém um dia considere que é a própria fiscalização que está em causa. O seu comportamento coletivo e das pessoas que por lá vão passando - gente que têm acesso a muia informação...