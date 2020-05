ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de abril de 2020.

Temos de separar, na questão da China face à Covid-19, o folclore, a paranoia e a realidade.A ação judicial do estado do Missouri, pedindo indemnizações gigantescas a Pequim, foi "negligência grosseira", parece mais simbólica do que razoável.Desde logo choca com a FSIA, a lei federal que exclui estados estrangeiros de responsabilidade em tribunais americanos. E não consegue pôr-se na chamada "exceção comercial" da mesma norma, porque não prova atividade económica nociva da China em território dos EUA, relacionada com o surto.