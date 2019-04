O velho Bloco Central dos Interesses

O recente e caricato episódio da impropriamente chamada "comissão eventual para o reforço da transparência" é um exemplo acabado daquilo a que se convencionou, há uns anos, chamar Bloco Central dos Interesses. Depois de andar mais de três anos alegadamente a trabalhar, o reforço da transparência que a dita comissão trouxe foi uma incipiente artimanha legislativa que visava apenas e só reforçar as grandes sociedades de advogados na política e nos negócios que ela permite fazer com o Estado.O verdadeiro gato escondido com rabo de fora que era o projeto sobre o conflito de interesses dos deputados/advogados foi criado pelo PSD no último minuto e apadrinhado pelo PS que, aliás, ficou com o ónus público de o defender. O PSD atirou a pedra e escondeu-se atrás da sebe. Nos dois partidos, os "animadores" da coisa foram deputados/advogados que têm ligações notórias ao mundo da advocacia de negócios.

