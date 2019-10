O hat-trick perfeito

ePaper ou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 03 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Garantida a presença nos quartos de final do Euro 2000 a uma jornada do fim da fase de grupos, Portugal joga a feijões com a Alemanha, campeã europeia em título. Vai daí, o selecionador Humberto Coelho apresenta uma equipa de suplentes, à exceção dos centrais Jorge Costa e Fernando Couto – devidamente acompanhados por Beto.Na baliza, Pedro Espinha. Nas laterais, Costinha e Rui Jorge. No meio, Paulo Sousa a 6 mais Sérgio Conceição e Capucho. No ataque, a dupla Sá Pinto-Pauleta. O que se segue é um banho histórico, com hat-trick perfeito de Conceição. Perfeito porque o homem marca de cabeça (1-0), com o pé esquerdo (2-0) e o direito (2-0). Pimpampum, pobre Kahn – que até adiara o 1-0 de Pauleta com uma incrível defesa de rins.Basta uma hora de jogo e Portugal já assina a sua melhor fase de grupos de sempre. Até dá para substituir o guarda-redes: sai o vimaranense Pedro Espinha, entra o bracarense Quim. No final, o desabafo do herói irrequieto com o inesquecível "às vezes, irrito-me comigo mesmo". No lado alemão, Matthäus mete a reforma e o selecionador Erich Ribbeck diz de sua justiça, sem papas na língua: "Portugal é uma grande equipa, jogou melhor e humilhou a Alemanha." Acaba 3-0 na banheira de Roterdão, onde o FC Porto (e Sérgio Conceição) regressa esta quinta-feira.