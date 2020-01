Mais crónicas de José Pacheco Pereira

Sangue por sangue? 12-01-2020 Quais os factos por trás da nova tensão no Golfo e no mundo, em torno dos EUA e do Irão? E, para além do provado e do presumido, que juízos morais se podem fazer sobre a batalha?

O crescendo do politicamente correcto mata a diversidade 12-01-2020 A direita está sempre a bater na esquerda por causa dos subsídios. Com uma excepção: a CAP e os subsídios para os agricultores, esses não merecem qualquer condenação especial

Perversões políticas 11-01-2020 Em Portugal, um governo pode apoiar-se em partidos comunistas e neocomunistas, que sempre tiveram como referência os regimes mais grotescos ou desumanos. Mas a mera possibilidade de diálogo com o Chega deixa a nossa extrema-esquerda à beira do colapso democrático

A novela da vida real 10-01-2020 Com a desculpa de que aquela roupa não se ia engomar sozinha, ela fugia para o quarto logo depois do jantar

Abertura do enfado judicial 09-01-2020 O museu de cera da Justiça lá se reuniu uma vez mais para a Cerimónia de Abertura do Ano Judicial. Uma coisa linda de se ver: um sistema cada vez mais preocupado consigo do que com o cidadão que constitucional e financeiramente o sustenta

As guerras de um pirómano 09-01-2020 Com Donald Trump nunca estivemos tão próximos de Gotham City. Ainda para mais, com o pior Joker de sempre sentado na Casa Branca e sem termos um Batman que nos salve da loucura do homem

Imprensa Nacional? Está bem, abelha! (4) 08-01-2020 Graças à Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), os títulos provenientes do engenho fecundo de Mega Ferreira dilataram-se. Além de se ter tornado um dos autores da casa, Mega Ferreira passou a integrar o Conselho Editorial, órgão da INCM que decide quais as obras que merecem ser editadas com dinheiros públicos.

O puro raciocínio de Licínio 07-01-2020 O livro mais vendido na última década foi As 50 Sombras de Grey, de E.L. James. A obra não conta a história de um banco que pagava 2.000 euros à mulher do presidente para lhe dar estabilidade emocional

Os filhos do Homem 05-01-2020 Peguei nele [neto] para voltar a pensar sobre a vida, os seus sentidos. Tomem isto como um desabafo de quem julgou reencontrar o fio à meada

Qual a principal consequência política de 2019? 05-01-2020 A esquerda não pode fazer o PS legislar a seu favor para além de um mínimo, mas tem poder de veto, visto que em nenhuma circunstância o PS se arrisca a legislar em matérias em que o BE e o PCP não têm margem para fechar os olhos

A tirania da tribo 04-01-2020 O tribalismo voltou em força, o ódio ao outro substituiu a tolerância. Mais do que defendermos uma ideia, passamos simplesmente a odiar a outra. Isto é o “narcisismo das pequenas diferenças”, que cada vez mais impera em sociedades como a brasileira e a americana

A ida à Terra 03-01-2020 Eu, que nunca emigrei, senti-me a santa padroeira das viagens à terra

Assim vamos: auditoria à Parque Expo (3) 01-01-2020 Mega Ferreira deixou a presidência do Conselho de Administração da Parque Expo em 2002 e em 2006 seria nomeado, por convite da então ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima (PS), para o cargo de presidente da Fundação Centro Cultural de Belém. Em Portugal, quando um gestor público não faz bem o seu trabalho, em vez de cair, sobe

Sorria! Está a ser governado 31-12-2019 Nas várias análises prospetivas para 2020, ninguém antecipou o óbvio: o crescimento do partido de André Ventura. Com Costa, Rio, Jerónimo e Louçã, basta ao líder do Chega estar quieto e meter uns posts no Facebook. Os outros fazem-lhe o trabalho

A década que já era 31-12-2019 Nesta quadra de paz e amor, que poderemos oferecer aos leitores que eles não tenham já? Talvez uma sugestão, modesta mas convicta – as listas são como as pequenas parvoíces; toda a gente as tem – dos melhores filmes dos últimos 10 anos