Algo vai mesmo muito mal quando se suspendem jornalistas que fazem bons e incómodos trabalhos de investigação. Seja na TVI (onde agora acontece), seja em qualquer outro órgão de informação português onde também já aconteceu.Depois do bruá mediático da indiciação por terrorismo (até acusação, pasme-se!!!), como aconteceu no caso da invasão da academia do Sporting, era bom que houvesse reflexão no MP. Há quem diga que foi só estúpido. Não chega.Sou do tempo em que uma associação de farmácias encostava governos à parede. Tão poderosa que era e tão desgraçada que ficou. Ou não, porque ainda conseguem pagar pub nos media para reclamarem que o poder as abandonou.Onze anos após a morte de 5 pessoas soterradas, um tribunal decretou que as famílias dos queixosos devem ser indemnizadas em 1 milhão. Querem que repita? 11 anos. E falta o recurso do... Estado.Quando o sociólogo Sousa Santos alerta que Bolsonaro é perigoso para a democracia, isso é bom. Pena que Boaventura nunca tenha visto os perigos da corrupção do PT e do democrático Lula.O gestor Pires de Lima (foi membro de um governo de direita, certo?) quer cheques para a malta gastar no turismo nacional. Sugestão: e se alguém lhe desse também 500 euros só para se manter calado?!Anuncia-se a acusação 5 anos depois. Aleluia. Mas lá veio a ladainha habitual: os suíços não colaboraram e não conseguimos avançar a tempo e horas. Afinal, só era uma equipa com não sei quantos procuradores e polícias.Confesso que não entendo a ministra da Cultura. Agora deu a entender que os espetáculos devem ser gratuitos. Já ninguém leva a sério Graça Fonseca. Na Cultura e no Governo.Há políticos do bloco central (e o tonto do comentador Lopes que queria ser político) aos magotes no Conselho Superior do Porto. Pela mão do 15.º mandato de Pinto da Costa. Política e futebol – tem tudo para correr mal. Tem, tem.