Sim, fazemos anos. Já são 16. E este último tem sido de inquietude jornalística como todos os outros, mesmo com a pandemia à mistura e em teletrabalho há quase dois meses. Perdoe-me o leitor a presunção, mas isto é factual: continuamos a fazer jornalismo sério......e a sério. Ganhámos leitores e audiência e passámos a ser a news magazine mais lida do País. E não há melhor satisfação (para nós, claro, e acho que também para si) quando olhamos para as investigações e grandes reportagens exclusivas publicadas.....só no último ano. São muitos os exemplos: os alvos e o interrogatório do hacker Rui Pinto; o caso em que a hierarquia do MP proibiu as audições de Costa e Marcelo no processo Tancos; os documentos que provam que Salgado......deu ordens e dinheiro do BES/GES para financiar, por baixo da mesa, a campanha presidencial de Cavaco; as suspeitas de crimes do FC Porto e de outros clubes nas transferências......de jogadores; a história do poder angolano que dominou a banca portuguesa; os perigos das medicinas alternativas e do veganismo; o caso das PPPs e da inércia do MP no processo dos ex-governantes do PS......as mil e uma histórias dos retornados e dos primeiros soldados mandados para a guerra colonial; os segredos da Quinta Patiño e das sete famílias mais ricas de judeus portugueses......também descobrimos o testamento de Soares dos Santos e quem são os novos donos da agricultura no Alentejo; investigámos a missão dos espiões chineses que estiveram em Fátima......fomos ver como trabalha a máquina fiscal que nos controla a todos; passeámos nos lugares mágicos do Alentejo e do Algarve; mostrámos a vida de quem sofre de doenças crónicas......e tudo sobre a pandemia do século. Estivemos na rua e nos hospitais, descobrimos o paciente zero português, falámos com sobreviventes e com as famílias dos mortos. Na revista em papel (e no site), jornalismo é isto. Venha o 17.º.