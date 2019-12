ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de dezembro de 2019.

Há uma característica específica de histórias da interioridade, que são histórias de abusos, violências, prepotências, e que são da interioridade porque nunca aconteceriam assim nas cidades do litoral. Imaginem desalojar pessoas das suas casas próprias, propor-lhes uma indemnização que elas não aceitam e contestam em tribunal, e, sem o caso estar julgado, tirarem-lhes as casas, expulsarem-nas e obrigarem-nas a viver num contentor. Sim, num contentor. (No Prédio Coutinho passou-se algo semelhante, mas ninguém foi atirado para um contentor, verdade seja que não foi por falta de vontade). No caso a que me reporto, o interesse público é mais interesse privado pois é o da Iberdrola a quem, como a EDP, foram concedidas nos anos socráticos licenças para fazer barragens. Muitas barragens.Falo do que se está a passar com a construção de uma barragem nas terras de Ribeira de Pena, mais uma vez num dos últimos vales de rio que sobrevivem em Portugal, com uma beleza natural a que ninguém liga nenhuma. A SIC teve o mérito de fazer um documentário sobre o caso, mas já se sabe como são estas coisas, fala-se uma vez e depois está cumprida a obrigação e esquece-se.