– O PS venceu. Mas venceu o quê? Para começar, perdeu a maioria absoluta, o inconfessado desejo de António Costa, em circunstâncias que tão cedo não se repetem. E perdeu a possibilidade de ter um casamento pacífico com o PAN. Facto: agora, com mais deputados do que a direita, pode contar com a abstenção das esquerdas para governar. Mas será sempre uma situação de submissão, que não casa bem com o temperamento de Costa. Feitas as contas, o PS dependerá sempre das boas graças do Bloco ou do PC. Ou, então, de Rui Rio. Não há razões para festejar.– Rui Rio ficou contente porque venceu as sondagens (palavra de honra). Mas também porque acredita que os 27%, apesar de vexatórios, são capital importante no grande mercado político que a legislatura promete inaugurar. Talvez não se engane, a menos que o corram de lá.