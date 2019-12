Mais crónicas de José Pacheco Pereira

Corrupção 1 15-12-2019 Não é a corrupção que nos distingue da Suécia, é a existência de um magma de favores, amizades, acessos a contratos ou profissões sem mérito, seja por clientelismo político, seja por amizades pessoais, e a uma indiferença generalizada pelo destino dos dinheiros públicos.

Maus ambientes 14-12-2019 O ruidoso mundo das “causas” também é uma forma de espectáculo (e de negócio) como outra qualquer. Não que isso seja ilegítimo. Não é. Em época de aperto, pode até ser uma forma de investimento para certas famílias com talento artístico

As mulheres modernas 13-12-2019 A mulher da malha apresentou-se: não havia sapateiro, ela era a sapateira

O cabo dos grupos de trabalho 12-12-2019 A última pessoa que pôs em marcha um plano de combate efetivo ao fenómeno da corrupção acabou por não ser reconduzida no cargo de procuradora-geral. Mas o Governo está mesmo empenhado, tão empenhado que criou um grupo de trabalho...

Quando a raposa entra no galinheiro por decreto 12-12-2019 Com o novo regime das Parcerias Público-Privadas, o Governo escancarou as portas à entrada da raposa no galinheiro. É um convite à corrupção com a garantia da impunidade, ao meter o selo do Conselho de Ministros em cada decisão

Coisas d’O Diabo 11-12-2019 Não fui eu que encontrei O Diabo, foi O Diabo que me encontrou a mim. Como toda a gente sabe, não é preciso procurar O Diabo, quando menos se espera ele vem ter connosco: um amigo entrou no café e atirou O Diabo sobre a mesa onde eu permanecia em silêncio

Só mais um cofre, mãezinha 10-12-2019 Nas escutas que constam da Operação Visconde fazem-se referências a 794 cofres-fortes, baús, armários falsos e fundos de colchões de arguidos sujeitos a provável inquirição em 2020 (o mais tardar em 2032)

Suicídio em câmara lenta 08-12-2019 O que dizer dos programas de reintegração, reabilitação e desradicalização de terroristas, nas sociedades europeias, e no Ocidente em geral? Há lições a tirar do morticínio da Ponte de Londres, e do perfil do assassino em série? O momento para as perguntas é agora. Responderão políticos, povos, polícias e legisladores, vítimas e vigilantes. Não se deixe é a palavra ao agressor

Histórias da interioridade: sais de casa e vais para um contentor e depois o resto se verá 08-12-2019 Os apoiantes de Centeno e do défice zero (toda a direita do CDS ao PS) batem palmas à ditadura das finanças, e ao mesmo tempo criticam a ineficiência da administração, parte da qual resulta do controlo burocrático das Finanças. Fazem o mal e a caramunha

Euro-2020 07-12-2019 Atenção ao primeiro jogo de Portugal, com Bulgária, Hungria, Islândia, Geórgia, Bielorrússia, Kosovo ou Macedónia (uffff).

Santas e pistoleiros 07-12-2019 O facto de Greta, ao contrário dos milenaristas originais da Idade Média, não andar por aí a assassinar gente que come bifes e viaja de avião, pode ser apenas uma questão de agenda. Ou de tempo

Os instantes em que tudo muda 06-12-2019 “Uma miúda passou por mim a correr e levava uma bolsa na mão”

Uma breve parábola do homem médio 05-12-2019 Já tínhamos o melhor jogador de futebol do mundo. Depois fomos eleitos o melhor destino turístico do mundo. Finalmente, José Sócrates revelou que temos os melhores amigos do mundo. O que é que o “homem médio” tem a dizer sobre isto?

O calvário da saúde pública 05-12-2019 Se, enquanto povo, eleitores, contribuintes, utentes, não nos revoltamos contra este calvário da saúde pública, então, onde está a nossa consciência cívica!? É tempo de parar Centeno, sob pena da nossa própria extinção enquanto povo dotado de um pensamento autónomo e crítico

Amor e política – 2 04-12-2019 O líder que renuncia ao amor é incapaz de sacrificar o seu interesse pessoal para servir o interesse geral, é incapaz de tomar sobre si os cuidados da colectividade como um todo, do bem comum, ou do comum proveito