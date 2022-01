Catarina e Inês precisam de falar

Para Catarina Martins, o PAN é uma espécie de aspirante a BE a quem é preciso ensinar as boas maneiras – o que é isso agora de admitir viabilizar um governo à direita? Para Inês Sousa Real, o BE é o irmão mais velho que já saiu de casa mas se meteu por maus caminhos ­– o que foi isso de chumbar o orçamento do Estado ao PS e criar uma crise?

Foi a líder do PAN quem curiosamente começou ao ataque e forçou Catarina Martins a ter de se defender. Inês Sousa Real acusou o BE de praticamente abrir a porta a um crescimento da extrema-direita, ao precipitar a crise. Uma "irresponsabilidade". "Estenderam a passadeira vermelha às forças anti-democráticas", acusou. Catarina Martins deu a resposta que já tem na ponta da língua: é o PS que quer a maioria absoluta e uma política de "quero, posso e mando" e foi à procura dela, em eleições. E se o PAN está tão preocupado com o crescimento da extrema-direita, devia lembrar-se que partidos cujo governo admite viabilizar, ou estender uma passadeira, o PSD – governam nos Açores com apoio do Chega. O BE quis dizer ao PAN que devia dizer qualquer coisa de esquerda. Inês Sousa Real foi dizendo outras coisas.

Mas nesta disputa entre quem ajudou a direita no passado e quem admite ajudá-la no futuro não houve vencedora clara, apenas repetição de argumentos. Inês Sousa Real pareceu em certa medida repetir o argumentário do PS, que quer ver BE e PCP penalizados nas urnas (e as sondagens indicam que estará a resultar); o BE repetiu que à direita nada há de bom, nenhuma solução para nada – nem para as pequenas vitórias setoriais que Inês admite explorar em qualquer parte do espectro político. O PAN é um partido à procura de crescer num espaço que em alguns pontos se cruza com o do BE. O BE procurou apenas mostrar que nos terrenos onde o PAN anda à caça o BE já tem melhor para oferecer, com Catarina a criticar várias propostas concretas do PAN, como a taxação da pecuária, o mercado dos créditos de carbono ("O mercado nunca vai resolver nada") ou o Rendimento Básico Incondicional. Aqui, Catarina assumiu a pose do partido maior e mais responsável: "Eu fui fazer as contas." E o custo para a proposta do PAN e do Livre - alvo de que Catarina Martins não se esqueceu -, "é todo o orçamento de Estado".