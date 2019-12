Mais crónicas de João Pereira Coutinho

Baratas tontas 28-12-2019 Macau e Hong Kong são produtos de duas culturas políticas distintas. Hong Kong descende de uma cultura que dá particular importância a questões de liberdade política e de democracia representativa; e que sempre viu no poder centralizado uma ameaça a essas virtudes. Já Macau é filho de outros pais

Os trolhas e os carpinteiros 27-12-2019 “Nós precisamos de imigrantes, mas temos de saber de que é que precisamos”, dizia o homem com um plano para o país

À lareira da EXPO (2) 25-12-2019 Com o anúncio do êxito da candidatura portuguesa, em Junho de 1992, a ascensão de Mega Ferreira tornou-se cada vez mais notória e os acontecimentos precipitaram-se num remoinho de medidas, entre as quais a criação do Comissariado da Exposição Internacional de Lisboa, inicialmente presidido pelo engenheiro António Cardoso e Cunha

A chegada do superavit, o novo herói 24-12-2019 O homem que quer ser tudo menos ministro das Finanças teve a capacidade de conseguir o que Passos Coelho, Vítor Gaspar e Maria Luís Albuquerque tentaram durante muitos anos: ir além da troika. E ninguém deu por nada...

Anna tem dois n 24-12-2019 Que significará hoje este nome – Anna Karina, um n a seguir ao outro – para os millennials? Talvez um póster num cineteatro restaurado de uma cidade antiga sobrevoada em low-cost

A justiça negociada de António Costa 24-12-2019 A justiça negociada tem um espaço próprio, que pode ser decisivo na afirmação do Estado de direito. Mas não deve ser um passaporte para a liberdade para milionários de toda a espécie

Do Tamisa ao Potomac 22-12-2019 Haverá um laço entre as eleições no Reino Unido, com a catástrofe da “esquerda”, e o processo político nos EUA, que desagua na impugnação presidencial? Onde está a voz, o coração e a mente do povo?

Sexo ou gatinhos? 22-12-2019 Defendi Ventura em nome da liberdade de expressão e do excesso de reprimenda de Ferro Rodrigues, mas já tenho as minhas dúvidas sobre o cartaz do Chega, pela legalidade de o colocar onde está

Fantasias de Natal 21-12-2019 A ideia peregrina de que o Estado deve “apoiar” a comunicação social não deixa de me provocar um arrepio de horror pela espinha abaixo. Quem “apoia” cria relações de dependência e vassalagem com os jornalistas que são um veneno para a democracia – e para o jornalismo

Os amigos secretos 20-12-2019 Já todos tínhamos a intimidade de umas bodas de ouro e ainda nem tínhamos começado a constrangedora troca de prendas

O império contra-ataca 19-12-2019 Habitualmente chamada de magistratura de iniciativa, hoje o Ministério Público é uma magistratura recreativa: um procurador condenado por corrupção ainda por lá anda, os concursos internos tresandam a irregularidades. Mas está tudo bem...

Vergonhas que nunca mais acabam 19-12-2019 Ferro Rodrigues representa um tipo de poder instituído que tem a soberba típica de quem se atribui uma espécie de legitimidade histórica sobre a própria democracia

Inquérito à vida cultural (1) 18-12-2019 Através da trajectória de alguns indivíduos, como António Mega Ferreira, João Barroso Soares ou João Paulo Cotrim, entre outros, os leitores encontrarão aqui muito com que se entreterem e esclarecerem, nomeadamente sobre o clima e os constrangimentos em que se desenrola a vida cultural portuguesa

A angústia da simetria 17-12-2019 As marcas no rosto e nos lábios de Bogart, ou a fraca altura, não diminuem o seu magnetismo. Aumentam-no. Aspiramos à completude, mas é a ausência de simetria que nos agarra. O inacabado, o falhanço

De um bloco ao outro 15-12-2019 Começou no Bloco de Esquerda, mas é capaz de acabar no Bloco Central. Este governo pode optar pela cada vez menor diferença “ideológica” com o PSD, nos campos fundamentais, ou pela semelhança com outros clubes, no plano da tática e da prática. Mas é impossível ficar orgulhosamente só