Não um milagre de primeiro nível, daqueles que nos fazem santos, foi um pequeno milagre, mas mesmo assim um milagre. Quem saiba como está o interior do partido, em particular quem subiu nos últimos anos na hierarquia partidária, quem controla secções e distritais, sabe muito bem que tipo de composição tem hoje o PSD e como as forças endógenas para mudar os maus hábitos instalados são escassas.Foram, no entanto, suficientes, para a maioria dos militantes votar num homem que foi o único na vida política pós-25 de Abril que quis moralizar a vida interior de um partido, em particular de um grande partido da democracia. Não foi no PS, nem no BE, nem no CDS, foi no PSD. E falhou. Passados muitos anos e muitas lutas, voltou de novo, com alguns compromissos, mas essencialmente o mesmo homem.