Opapão dos últimos sete anos, Al-Baghdadi, está morto e depositado no mar, "segundo as leis da guerra" (SOCOM americano dixit).Sucede-lhe, no comando da máfia do Daesh, a paródia demoníaca de um outro "Califa", macaqueado de regras de legitimidade vagamente "islâmicas".É designado por uma kunya (a origem do nosso "alcunha"), ou nome de guerra ("pai de Ibrahim, membro da tribo Quraish, e do seu subclã Banu Hashim") de cobertura. Mas que parece corresponder ao ex-torcionário do SII/4ºD Saddam e "Juiz da Sharia", Abu Qardash, ou Amir al-Mawla. Como se suspeita, este comanda um "conselho de guerra", que promete continuar a infernizar-nos a vida.