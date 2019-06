Se recuarmos uma semana, a Polícia Judiciária do Porto deteve os presidentes das Câmaras de Barcelos e Santo Tirso. Ora, muito provavelmente a Polícia Judiciária esqueceu-se de agendar uma conferência de imprensa. Um lapso, certamente. Mesmo que agendasse, com toda a certeza a ministra da Justiça teria coisas combinadas para essa hora e não poderia estar presente. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também não colocaria lá os pés.



Há duas semanas, a Unidade Nacional contra a Corrupção da PJ deteve um advogado e uma representante da Fazenda pública por corrupção nas Finanças. Uma vez mais, esqueceu-se de agendar uma conferência de imprensa. Mas, em bom rigor, esta seria inútil, porque o ministro das Finanças, Mário Centeno, estaria no futebol e a ministra da Justiça a dar aumentos aos juízes.



É nesta santa e abençoada hipocrisia que o debate da justiça corre em Portugal: quando o que está em causa é droga, o Estado faz questão de sair em peso à rua para a festa. Quando se fala em corrupção - aquele crime que nos discursos oficiais é descrito como algo que "corrói os fundamentos do Estado de Direito - impera o silêncio. O que é sintomático...

Foi só uma tonelada de droga, mas a julgar pela presença de ministros, militares e polícias numa conferência de imprensa, esta terça-feira, mais parecia que Portugal tinha batido o recorde mundial de apreensão de droga. O ministro da Defesa, João Cravinho, apareceu na festa, a ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, fez-lhe companhia, o vice-almirante da Marinha, Henrique Melo, disse umas coisas, o tenente coronel da Força Aérea, Francisco Costa, acrescentou outras coisas, o director nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, decidiu complementar as coisas ditas pelos outros dois.E foi assim que o Estado - só faltou mesmo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa - celebrou a apreensão de uma tonelada de droga. O que até poderia ter sido uma conferência de imprensa serena e informativa tornou-se num evento social com todo o tipo de alpinista a querer aparecer e a dizer coisas para os meios de comunicação social. Há muitos anos que, em Portugal, o crime é assim: todos querem aparecer na fotografia de grupo, desde que não esteja em causa um político ou um banqueiro. No tráfico de droga, não há lugar à presunção de inocência.