ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Eis que, finalmente, um jogador de futebol fartou-se de jogar. Fartou-se de estar em campo. Fartou-se de ouvir repetidamente o mesmo insulto que, ao que parece, tornou-se corriqueiro pelos campos de futebol sempre que, na equipa adversária, alinha um jogador negro. Porque, até ao passado fim de semana, chamar "preto", "escarumba", "símio" ou imitar o som de um macaco sempre que um jogador negro tocava na bola era aceitável, tinha piada, a polícia não queria saber, o árbitro estava noutra, os observadores não ligavam. De cada vez que - certamente por distração - alguém fazia chegar uma participação a um qualquer conselho de disciplina, o infrator levava com uma multa de uma centenas de euros e lá ia à sua vida.O que durante anos foi tolerado, até pelas ditas autoridades, tornou-se, em minutos, alvo de condenação, censura, distanciamento. E tudo devido a um rapaz chamado Moussa Marega. Que fez o que qualquer ser humano faria naquela situação mas, infelizmente, os jogadores de futebol nunca o fizeram. Marega, para desespero de André Ventura, decidiu ser a altura de dizer "chega!". Por falar em Ventura, o deputado até teve razão: houve, de facto, muita hipocrisia à volta do caso Marega. Mas, como é hábito, o estrabismo político do presidente do outro Chega não lhe permitiu ver bem de onde partiu tal hipocrisia. É que, ao contrário do que proclamou, a hipocrisia não esteve do lado dos que saltaram a gritar que Portugal é um País de racistas, mas sim dos que se apressaram a condenar o que alguns adeptos do Vitória de Guimarães fizeram.