Entretanto, davam boleia ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, até ao Brasil para ele perceber o que é transparência pública e não se refugiar no bolorento discurso da estabilidade para esconder o destino do dinheiro dos contribuintes. Isto de pagar às cegas já cansa! O dia 28 de maio de 2019 corre um sério risco de ficar na (triste) história financeira deste País como marco da desigualdade gritante entre pessoas. O fisco só saiu à rua, porque hoje tudo lhe é permitido, desde vasculhar contas bancárias, saber onde fazemos compras e gastamos o dinheiro e, por fim, colocar-se à margem do dito sagrado princípio da presunção de inocência, constitucionalmente consagrado. Só que este princípio estrutural do Estado de Direito aplica-se aos grandes devedores à banca, para onde foi o dinheiro do contribuinte que o fisco tanto se esforça por cobrar. O pequeno e médio contribuinte sofre com as normas próprias das Finanças: primeiro paga, depois reclama. Como o fisco tem meios mais do que suficientes para litigar durante anos em tribunal, o devedor fiscal acaba por desistir das acções.Em vez de andar numa caça à pequena coima, as Finanças poderiam, alegando que os buracos provocados causaram prejuízo ao erário público, montar umas barracas de cobrança de dívidas, por exemplo , na estrada para a Quinta da Bacalhôa, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, na Quinta Patiño e no Guincho, em Cascais, passando pelo Estoril. Com a ajuda do Ministério dos Negócios Estrangeiros, os caminhos cobradores até poderiam passar pelo Brasil.Entretanto, davam boleia ao governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, até ao Brasil para ele perceber o que é transparência pública e não se refugiar no bolorento discurso da estabilidade para esconder o destino do dinheiro dos contribuintes. Isto de pagar às cegas já cansa!

Numa daquelas ditas coincidências do caraças, no mesmo dia em que o Fisco enviou uma equipa de elite de cobradores de impostos para as estradas , o Banco de Portugal revelou que, nos últimos anos, os contribuintes portugueses injectaram mais de 20 mil milhões de euros no bancos . Noutra daquelas coincidências do caraças, enquanto o devedor de beira da estrada era ameaçado com penhoras, mais um dos grandes devedores da banca foi ao Parlamento dizer que, afinal, não deve nada. Quem deve, presume-se, são as empresas.Coincidentemente - isto é uma sucessão de coincidências - no mesmo dia que os cobradores montaram uma barraca no alcatrão, o Banco de Portugal disse a todos os contribuintes - os tais ameaçados com penhoras - que o dever deles é apenas pagar, não lhes dando o direito de saber o quê e a quem . Não, isto é sigilo. Ora, o contribuinte que não pague ao Fisco é penhorado. Caso as Finanças não o encontrem, o seu nome entra numa lista pública (leiam bem, PÚBLICA) de devedores. O mesmo acontece com o caloteiro à Segurança Social.