As parangonas do jornal garantiam que somos o país da União Europeia com menos agressões a "pessoas LGBT". Esquecendo a redundância da associação de pessoas a LGBT, porque é que rankings destes não me soam nada bem? Pois, há agressões.André Ventura parece um bicho que muda de pele ou de pelo. Mas vai mais longe, porque já alterou a personalidade da noite para o dia. Era isto, ficou aquilo, gritava apoios, berra acusações. Depois de os cientistas chegarem à vacina da Covid, estudem-no, por favor.Ou se ia para a creche ou não; ou se ia ao futebol ou não; ou se ia ao restaurante com a família ou não; ou se ia à praia ou não. Agora, já não é assim: vai-se não se indo. E o que é mais dramático é que isso é cada vez menos estranho.Depois das juras de amor em público, veio a conta: e há quem esteja a recusar pagar o trabalho a mais aos profissionais de saúde. Ah, parece que era a obrigação deles. Pois, agora só interessa o semáforo nas praias.O acordo foi este: o Estado, através do Fundo de Resolução (os outros bancos) mete 3,9 mil milhões no Novo Banco. E até 2047 o dinheiro vai ser devolvido pelo Fundo. Vai uma aposta que tudo vai correr bem?O jornalista Sousa Tavares (compadre de Ricardo Salgado) é um fervoroso crítico do Novo Banco. Só é pena os pruridos que sempre teve em falar daquilo que o BES fez pela mão de um grupinho jeitoso.É assim que está a maioria dos portugueses, segundo estudos e sondagens. Querem manter as escolas e creches fechadas e nem ponderam fazer férias. Vamos ver quanto tempo dura o medo.Já tive mais paciência para enredos que metam o Presidente, o primeiro-ministro e um técnico de Finanças. A história não tem miúdas giras e sabemos que acaba no Banco de Portugal. Pobre novela.O ora juiz, ora secretário Mário Morgado acha que o tribunal central (aquele que mandou prender Sócrates e Salgado) deve acabar. Mas só quando for oportuno politicamente. Tamanho pragmatismo ainda o leva a ministro.